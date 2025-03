Senador Sanders forçará votação no Senado dos EUA de bloqueio às armas para Israel

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Bernie Sanders disse nesta quinta-feira que forçará a votação na próxima semana de resoluções que podem bloquear US$8,8 bilhões em vendas de armas para Israel, citando a crise de direitos humanos enfrentada pelos palestinos em Gaza após o bombardeio israelense ao enclave e a suspensão das entregas de ajuda.

"(O primeiro-ministro israelense Benjamin) Netanyahu violou claramente as leis dos EUA e internacionais nesta guerra brutal, e precisamos acabar com nossa cumplicidade na carnificina", disse Sanders, um independente que faz parte do caucus com os democratas, em uma declaração anunciando seu plano.

Mais de 50.000 palestinos foram mortos pela campanha israelense em Gaza, dizem autoridades palestinas. A ofensiva foi lançada depois que milhares de homens armados liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e sequestrando 251 como reféns, de acordo com contagens israelenses.

Grande parte de Gaza foi reduzida a escombros, deixando centenas de milhares de pessoas abrigadas em tendas ou prédios bombardeados.

Uma tradição de décadas de forte apoio bipartidário a Israel no Congresso dos EUA significa que resoluções para impedir a venda de armas dificilmente serão aprovadas, mas os defensores da ideia esperam que levantar a questão incentive o governo de Israel e as administrações dos EUA a fazerem mais para proteger os civis.

"Nenhuma ajuda humanitária entrou em Gaza em mais de três semanas e meia desde que as autoridades israelenses anunciaram um bloqueio completo -- ou seja, nada de comida, água, remédios ou combustível desde o início de março", disse Sanders em um comunicado.

No mês passado, o chefe de Direitos Humanos da ONU acusou Israel de demonstrar um desrespeito sem precedentes pelos direitos humanos em suas ações militares em Gaza, dizendo ainda que o Hamas havia violado o direito internacional.

O Senado votou de forma esmagadora em novembro para bloquear três resoluções apresentadas por Sanders que teriam interrompido as transferências de armas aprovadas pelo governo do então presidente Joe Biden, um democrata que os progressistas criticaram por fazer muito pouco para ajudar os palestinos à medida que as condições em Gaza pioravam.

O presidente Donald Trump, que iniciou seu segundo mandato em 20 de janeiro e é um fervoroso defensor de Israel, reverteu os esforços de Biden para impor alguns limites às armas enviadas ao governo de Netanyahu.

Anteriormente, Trump contornou o processo de revisão do Congresso para aprovar bilhões de dólares em vendas militares para Israel.

(Reportagem de Patricia Zengerle)

