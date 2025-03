Senado homenageia 19 mulheres por contribuições à defesa de direitos e representatividade

O Senado Federal premiou nesta quinta-feira, 27, 19 mulheres por suas contribuições à defesa dos direitos da mulher e representatividade feminina em diversas áreas de atuação. Elas receberam o Diploma Bertha Lutz por indicação de parlamentares, a maioria integrantes da bancada feminina.

Entre as homenageadas na sessão solene estão as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Recentemente, mãe e filha protagonizaram o filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional, no papel de Eunice Paiva.

Fazem parte da lista de indicadas para o recebimento da premiação anual representantes da política, da ciência, do Judiciário, da cultura, do ativismo social e do empreendedorismo. Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, será homenageada in memoriam.

A escritora e integrante da Academia Mineira de Letras, Conceição Evaristo, esteve pessoalmente no evento para receber a condecoração das mãos da senadora Teresa Leitão (PT-PE). Em publicação da quarta-feira, 26, ela se disse "grata" pela indicação. "Ofereço esse prêmio a todas as mulheres que ao meu lado me ajudam a construir esse caminho", escreveu.

Também integram a lista a filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, e a primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília (UnB), Jaqueline Gomes de Jesus.

A líder da bancada feminina, senadora Leila Barros (PDT-DF) presidiu a sessão solene que distribuiu as homenagens. Em discurso, ela exaltou as trajetórias das indicadas e disse que a ocasião reforça o compromisso da Casa com a equidade de gênero.

"Um quarto de século já transcorrido desde a primeira edição deste prêmio e ainda precisamos estar aqui reivindicando direitos: direito pela equiparação de oportunidades, direito pela divisão do trabalho doméstico, direito pela efetiva inclusão social e, pasmem, direito até mesmo à integridade física", declarou.

O nome do diploma é uma homenagem à bióloga, advogada e diplomata paulista Bertha Maria Julia Lutz, considerada uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século 20.

Ela integrou a delegação brasileira na conferência que fundou a Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e liderou uma coalizão de diplomatas latino-americanas que conseguiu incluir a igualdade de gênero no documento fundador da organização.

Confira a lista com todas as homenageadas de 2025:

- Ani Heinrich Sanders: Produtora rural do estado do Piauí, indicada pela senadora Jussara Lima (PSD-PI);

- Antonieta de Barros (in memoriam): Primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, pelo estado de Santa Catarina. Foi indicada pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC);

- Bruna dos Santos Costa Rodrigues: Juíza no Tribunal de Justiça do estado do Ceará, indicada pela senadora Augusta Brito (PT-CE);

- Conceição Evaristo: Escritora e membro da Academia Mineira de Letras, indicada pela senadora Teresa Leitão (PT-PE);

- Cristiane Rodrigues Britto: Advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foi indicada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF);

- Elaine Borges Monteiro Cassiano: Reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), indicada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

- Elisa de Carvalho: Pediatra, professora universitária e membro da Academia de Medicina de Brasília, indicada pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL);

- Fernanda Montenegro: Atriz, indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre;

- Fernanda Torres: Atriz e escritora, indicada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA);

- Janete Ana Ribeiro Vaz: Empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, indicada pela senadora Leila Barros (PDT-DF);

- Jaqueline Gomes de Jesus: Escritora, professora e primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília (UnB). Foi indicada pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN);

- Joana Marisa de Barros: Médica mastologista e imaginologista mamária no estado da Paraíba, indicada pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB);

- Lúcia Willadino Braga: Neurocientista e presidente da Rede Sarah, indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre;

- Maria Terezinha Nunes: Coordenadora da Rede Equidade e ex-coordenadora do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado. Foi indicada pela Bancada Feminina;

- Marisa Serrano: Ex-senadora, indicada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS);

- Patrícia de Amorim Rêgo: Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, indicada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC);

- Tunísia Viana de Carvalho: Mãe de Haia (caso de subtração internacional de criança) e ativista dos direitos maternos e infantojuvenis, indicada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP);

- Virgínia Mendes: Filantropa e primeira-dama de Mato Grosso, indicada pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT);

- Viviane Senna: Filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna, indicada pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).