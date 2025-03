Sakamoto: Lula tenta enquadrar Tarcísio ao reforçar Bolsonaro golpista

De olho na disputa presidencial em 2026, o presidente Lula (PT) mandou um recado claro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao reforçar o caráter golpista de Jair Bolsonaro (PL), revelou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Durante viagem ao Japão, Lula afirmou hoje que Bolsonaro precisa "cair na realidade ao invés de chorar" após se tornar réu pela tentativa de dar um golpe de Estado. Sakamoto apurou que as declarações do presidente também são uma forma de pressionar Tarcísio, cotado para ser adversário do petista nas próximas eleições.

Falei com dois auxiliares diretos do presidente da República e eles disseram que Lula, ao reforçar Bolsonaro golpista, está tentando enquadrar Tarcísio de olho em 2026. A fala de Lula veio após mais uma postagem de Tarcísio nas redes sociais defendendo Bolsonaro.

Dentro disso, os auxiliares de Lula ponderaram duas coisas. Primeiro, para o presidente pegou muito essa história do plano 'Punhal Verde e Amarelo', que mataria Alckmin, Moraes e ele. Ao mesmo tempo, eles destacaram que não dá para deixar Tarcísio, um potencial candidato à Presidência da República e talvez concorrente de Lula em 2026, defendendo e passando pano na tentativa de golpe de Estado e o presidente ficar quieto.

Eles falaram que Tarcísio postou nas redes sociais da mesma forma que defendeu a anistia e os golpistas do 8/1 naquele ato esvaziado do Bolsonaro em Copacabana. Os auxiliares disseram que há uma disputa pública em curso a respeito do significado do 8/1.

Após os atos golpistas, havia uma comoção grande e vontade de punição aos responsáveis. Com o tempo, isso foi passando e muita gente tenta normalizar o que houve. Há uma anistia que pode ser aprovada no Congresso Nacional e que vai gerar mais tumulto institucional. O bolsonarismo quer exatamente o caos reinando porque sai privilegiado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destacou que Lula foi claro ao apontar o golpismo de Bolsonaro e tenta colar esta imagem também nos apoiadores do ex-presidente, como é o caso de Tarcísio.

Hoje, o principal nome presidenciável está dizendo que 'não foi golpe e Bolsonaro é inocente'. Aí entra o Lula para apontar outra coisa e falar que 'o ex-presidente tentou dar um golpe no país' de forma bem objetiva, direta e didática.

Ao que tudo indica, essa discussão não é apenas um embate entre eleições passadas, mas também de eleições futuras. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Lula tira casquinha de pesadelo bolsonarista, mas deveria se cuidar

É compreensível a vontade de Lula (PT) querer tirar proveito da situação de Jair Bolsonaro (PL), mas o presidente faria um bem a si mesmo se adotasse um tom mais comedido ao se referir ao assunto, avaliou o colunista Josias de Souza.

É até compreensível que Lula queira tirar uma casquinha do pesadelo vivido pelo adversário que não perde a oportunidade de hostilizá-lo. Mas o presidente faria um favor a si mesmo se adotasse a autocontenção em relação ao Bolsonaro. O comedimento do Lula qualificaria o julgamento.

Nesse momento, preside a ação penal aberta contra Bolsonaro na Primeira Turma do Supremo o ministro Cristiano Zanin, que é ex-advogado do Lula. A partir de outubro, presidirá o julgamento o ministro Flávio Dino, amigo e ex-ministro da Justiça do Lula.

Os comentários do Lula não ajudam a apressar a prisão do Bolsonaro, muito previsível a esta altura, mas alimenta o oportunismo de um bolsonarismo que explora uma hipotética falta de isenção dos magistrados do Supremo. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

