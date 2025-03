Sabalenka vence Paolini e avança a sua primeira final em Miami

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do tênis feminino, derrotou nesta quinta-feira (27) a italiana Jasmine Paolini e chegou à sua primeira final do Aberto de Miami.

Sabalenka eliminou Paolini, sexta no ranking mundial, por 6-2 e 6-2 em uma partida de 71 minutos no Hard Rock Stadium.

A outra vaga na final de sábado será disputada no jogo entre a americana Jessica Pegula e a filipina Alexandra Eala (140ª do mundo), a grande sensação deste torneio WTA 1000 após eliminar três campeãs de Grand Slam em sua trajetória.

Para Sabalenka, três vezes vencedora de Grand Slam, será a segunda final consecutiva durante o atual torneio em quadra dura nos Estados Unidos.

Há duas semanas, a bielorrussa ficou perto de conquistar seu primeiro título WTA 1000 em Indian Wells (Califórnia) mas perdeu a final para a joia russa Mirra Andreeva, de 17 anos.

Em Miami, Sabalenka nunca havia passado das quartas de final, apesar das quadras rápidas serem sua superfície preferida, nas quais conquistou 16 dos 18 títulos de seu currículo.

No sábado, ela espera continuar capitalizando seu espetacular início de ano, no qual conquistou o título de Brisbane (WTA 500), mas caiu na final do Aberto da Austrália contra Madison Keys, quando lutava pelo terceiro título consecutivo.

"Estou muito feliz por me dar mais uma oportunidade numa nova final", comemorou Sabalenka.

Na semifinal desta quinta-feira, ela demorou alguns games para impor seu tênis contra a dinâmica Paolini que, com 1,63 m de altura, passou por uma provação para conseguir devolver os mísseis enviados pela bielorrussa.

Primeira italiana nesta fase do torneio de Miami, Paolini teve quatro oportunidades de quebra que Sabalenka neutralizou com dois winners.

"Ela é uma jogadora incrível. Eu sabia que ela teria que trabalhar em cada ponto", disse a vencedora. "Me concentrei no meu saque e em ficar o mais baixo possível porque ela acertava as bolas de maneira muito planas e profundas. Estou muito feliz com meu nível de jogo".

