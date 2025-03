Leve e fininho: com 980 g, Zenbook A14 chega para enfrentar MacBook

A ASUS acaba de lançar no Brasil o novo integrante de sua linha de notebooks super finos e leves: o Zenbook A14. Este "A" no nome mostra para que veio. Com 980 gramas, ele quer ser o rival Windows para o MacBook Air, da Apple, que pesa cerca de 1,2 kg.

Equipado com o processador Snapdragon X, da Qualcomm, e pensado para rodar inteligência artificial, o lançamento é o "Copilot+ PC" mais leve do mercado. O Zenbook A14 começa a ser vendido hoje, por R$ 9.999 (8.999 à vista), e nós já o testamos em primeira mão. Confira abaixo os destaques.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que ele tem de bom?

Muito leve e portátil. É impressionante. Dá para segurar o notebook facilmente só com uma mão. Fininho, com espessura de cerca de 1,3 cm, cabe em qualquer bolsa ou mochila. Mesmo pesando menos de um quilo, não parece frágil — pelo contrário, pois tem certificação militar MIL-STD-810 de resistência a quedas.

Bonito e resistente. A chave para a leveza deste computador é a estrutura toda feita em Ceraluminum, material desenvolvido pela ASUS unindo cerâmica de alumínio (em outros modelos da linha, apenas a tampa é assim). Ele é resistente a riscos e tem um acabamento fosco com toque acetinado, que não deixa marcas de dedo nem gruda sujeira. A aparência é de pedra, mas o peso é de plástico. Chegou ao Brasil na cor Zabriskie Beige, um elegante bege acinzentado.

Processador Snapdragon X. Trazer para notebooks chips inicialmente pensados para celulares é uma tendência. A arquitetura ARM usa instruções mais simplificadas e, por isso, gasta menos energia e gera menos calor do que um processador tradicional x86. A Apple usa o mesmo tipo de tecnologia em seus chips (M1, M2, M3 e M4).

O Snapdragon X, irmão menor do X Plus e X Elite, é pensado para desempenho em multitarefas do dia a dia. Ele roda liso e não esquenta, seja para trabalhar, estudar, assistir a filmes ou jogar games não muito pesados.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Bateria dura o dia inteiro. São 70 Wh que prometem até 32 horas de reprodução de vídeo offline, 28 horas em streaming ou 19,5 horas de navegação na internet. Na prática, consigo trabalhar por mais de dois dias sem precisar carregar. Essa autonomia impressionante, até então impossível em computadores Windows, é cortesia do novo processador.

A fonte, compacta, é de 65 W com carregamento rápido (60% em cerca de 50 minutos). Vale ressaltar que o desempenho é o mesmo plugado na tomada ou na bateria.

Bastante memória. Para auxiliar o processamento, são 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento SSD. Isso é superior ao padrão Apple.

Touchpad grande e com gestos. Tem proporção 16:10 (a mesma da tela, o que facilita a navegação) e aceita gestos inteligentes, deslizando os dedos para controlar: volume (vertical, no lado esquerdo), brilho (vertical, no lado direito) e reprodução (horizontal superior, para avançar e retroceder vídeos). O clique mecânico é suave e silencioso.

Tela brilhante. O display de 14 polegadas usa tecnologia OLED (ASUS Lumina) e tem resolução full HD (1920 x 1200), taxa de atualização de 60 Hz e brilho máximo de 600 nits. O contraste é muito bom, os pretos profundos e as cores vivas. O sistema de som com Dolby Atmos completa a experiência imersiva de vídeo.

Login com Windows Hello. A câmera com resolução de 1080 pixels e sensor infravermelho permite desbloqueio facial, seja para iniciar o computador ou colocar senhas em sites. É a única opção com biometria, pois não há leitor de impressão digital.

Muitas portas. São duas entradas USB-C (para carregamento e transferência de dados até 40 Gbps), uma USB 3.2 (até 10 Gbps), uma HDMI 2.1 e um conector de fone/microfone 3,5 mm (P2).

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Inteligência artificial. Copilot+ PCs são os computadores Windows mais rápidos e "inteligentes" do mercado. Para isso, usam chips de última geração com potentes NPUs (unidades de processamento neural), dedicadas a rodar tarefas avançadas de inteligência artificial dentro da própria máquina, com mais eficiência e sem depender de internet. O Snapdragon X atinge 45 TOPs (trilhões de operações por segundo, parâmetro usado para estimar a potência de uma NPU).

O Zenbook A14 tem uma tecla de acesso rápido ao Copilot, chatbot de IA generativa que atende aos mais diversos pedidos (como receitas, dicas de exercícios, comparar preços ou escrever um texto). Além disso, inclui recursos como:

Cocreator no Paint: gera imagens usando esboços simples e/ou comandos de texto

Preenchimento Generativo e Apagar no Paint: para editar imagens, adicionando ou removendo elementos

Legendas ao vivo: traduz áudios de vídeos e reuniões online em mais de 40 idiomas, em tempo real (por enquanto apenas para o inglês)

Windows Studio Effects: aplica efeitos à câmera, como desfoque de fundo, enquadramento automático e filtros

Story Cube: gerenciador de mídias com IA, para organizar automaticamente suas fotos, vídeos e áudios de vários dispositivos e plataformas de nuvem

Recall (disponível em breve): ajuda a encontrar e lembrar de coisas que você fez no computador, como uma linha do tempo

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Compatibilidade ARM. A arquitetura do processador Snapdragon pode ser incompatível com alguns programas. São casos específicos (não me deparei com nenhum em meu uso), mas é bom confirmar se as aplicações que você usa são compatíveis.

Tela não é touch. Diferente do irmão mais avançado Zenbook S14, a tela não aceita comandos por toque. Para mim isso não faz falta, mas pode fazer para quem já está acostumado ou usa o computador para desenhar.

Preço alto. Comparado com notebooks "comuns" de outras marcas, o A14 tem sim um valor alto. Mas é um dos mais baratos (e o mais leve) da linha premium Zenbook, e com um preço compatível com outros Copilot+ PCs do mercado.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar

O Zenbook A14 é feito para quem quer portabilidade para o dia a dia. E muita bateria. Você pode sair para trabalhar ou fazer uma maratona de filmes com ele sem precisar do carregador. Também é um ótimo companheiro para viagens.

Apesar de ser usuária de MacBooks, sempre tive uma queda pela linha Zenbook, justamente pelo estilo parecido com o dos computadores da Apple. E agora a ASUS tem um competidor para o modelo Air (o S14 e S16 estão mais para o MacBook Pro).

O Zenbook A14 já está à venda no site da ASUS e em breve deve chegar aos principais varejistas. A linha tem outros modelos, com diferentes configurações e processadores (como o Lunar Laker, da Intel), mas todos bem finos, leves e com acabamento premium.

Junto com ele, a marca lançou Vivobook 16, também com processador Snapdragon X, uma opção mais barata de Copilot+ PC, por R$ 7.499 (R$ 6.749 à vista). Versões anteriores podem ser encontradas com descontos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos