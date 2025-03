Repsol combinará negócios de upstream no Mar do Norte do Reino Unido com a NEO Energy

A Repsol anunciou que firmou um acordo para consolidar seu negócio de upstream no Mar do Norte do Reino Unido com a NEO Energy em uma combinação de ações. A empresa espanhola de petróleo e gás informou nesta quinta-feira, 27, que criará uma joint venture com a operadora de petróleo e gás do Reino Unido, um movimento que ampliará a escala operacional e poderá gerar sinergias superiores a US$ 1 bilhão.

A companhia espera que o acordo proporcione um aumento nos retornos para os acionistas.

A Repsol terá 45% da joint venture, enquanto a NEO ficará com os 55% restantes.

A operação será liderada por uma equipe executiva conjunta, de acordo com a Repsol.

O acordo ainda está sujeito a condições de fechamento habituais, mas a conclusão é prevista para o terceiro trimestre deste ano.

A joint venture deve produzir 130.000 barris de óleo equivalente por dia em 2025. Fonte: Dow Jones Newswires.