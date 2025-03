Putin sugere administração temporária para a Ucrânia, informam agências de notícias russas

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que a Ucrânia poderia ser colocada sob uma forma de administração temporária para permitir novas eleições e a assinatura de acordos-chave com o objetivo de chegar a um acordo, informaram as agências de notícias russas na manhã de sexta-feira (horário local).

Putin, falando no porto de Murmansk, no norte do país, também disse que acredita que o presidente dos EUA, Donald Trump, que melhorou os laços com a Rússia, quer sinceramente acabar com o conflito de mais de três anos.

Ele disse que a Rússia está se movendo constantemente em direção à realização de seus objetivos no conflito.

Os comentários de Putin sobre a administração temporária pareceram abordar sua reclamação de longa data de que as autoridades ucranianas não são um parceiro de negociação legítimo, já que o presidente Volodymyr Zelenskiy permaneceu no poder além do final de seu mandato em maio de 2024.

"Em princípio, é claro, uma administração temporária poderia ser introduzida na Ucrânia sob os auspícios da ONU, dos Estados Unidos, dos países europeus e de nossos parceiros", disse Putin em conversas com marinheiros no porto.

"Isso seria para realizar eleições democráticas e levar ao poder um governo capaz que goze da confiança do povo e, em seguida, iniciar conversas com eles sobre um tratado de paz."

Putin disse que os esforços de Trump para prosseguir com as conversas diretas com a Rússia -- em contraste com seu antecessor Joe Biden, que evitou contatos -- mostraram que o novo presidente quer a paz.

"Em minha opinião, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos deseja sinceramente o fim do conflito por uma série de razões", disse Putin, segundo as agências.

Putin disse que a Rússia é a favor de "soluções pacíficas para qualquer conflito, inclusive este, por meios pacíficos, mas não às nossas custas".

"Em toda a linha de contato militar, nossas tropas estão mantendo a iniciativa estratégica", disse ele. A Rússia, disse ele, está "persistente e confiantemente" avançando para alcançar seus objetivos.

Putin também disse que a Rússia está pronta para cooperar com muitos países, incluindo a Coreia do Norte, para ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia. Fontes ocidentais e ucranianas afirmam que mais de 11.000 soldados norte-coreanos foram enviados para reforçar as tropas russas na região ocidental de Kursk, embora o governo russo não tenha confirmado.

