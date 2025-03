Putin diz que rivalidades geopolíticas estão aumentando no Ártico, mas cooperação é possível

MOSCOU (Reuters) - As rivalidades geopolíticas estão se intensificando no Ártico, mas a cooperação na região é possível, inclusive entre Moscou e os países ocidentais, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira.

Putin, que está empenhado em aumentar o comércio por meio da Rota do Mar do Norte através das águas do Ártico, à medida que a Rússia muda o comércio para a Ásia e se afasta da Europa devido às sanções ocidentais, disse que a Rússia nunca ameaçou ninguém no Ártico, mas está preparada para defender seus interesses.

