Primeiro-ministro do Reino Unido afirma que tarifas dos EUA são 'muito preocupantes'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que mantém conversas regulares com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e classificou as tarifas recíprocas impostas pelos norte-americanos como "muito preocupantes". Durante coletiva de imprensa após uma reunião de líderes europeus sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, Starmer disse que o Reino Unido está em "discussões intensas com os EUA sobre questões econômicas".

Ele destacou também que o governo britânico está "focado em trazer estabilidade" às relações comerciais do país.

"Estamos conversando também sobre melhores acordos de comércio e defesa com a União Europeia", acrescentou Starmer.

Ucrânia

Ao comentar a situação ucraniana, o premiê britânico ressaltou a importância da cooperação entre Londres e Paris. "Acho importante para a defesa da Europa que o Reino Unido e a França trabalhem juntos", afirmou.

Pouco antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, havia anunciado que os dois países enviarão "uma equipe franco-britânica à Ucrânia para preparar o formato das forças armadas ucranianas no futuro".

Starmer também garantiu que o Reino Unido manterá as sanções contra a Rússia e não pretende retirar as restrições impostas ao governo de Vladimir Putin.