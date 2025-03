Primeiro-ministro da Austrália convoca eleições nacionais para 3 de maio

Por Alasdair Pal e Renju Jose e Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, convocou na sexta-feira (horário local) uma eleição nacional para 3 de maio, lançando uma campanha de cinco semanas que deverá ser dominada por discussões sobre o custo de vida.

O Partido Trabalhista de Albanese obteve maioria na última eleição federal em 2022, mas pesquisas de opinião mais recentes mostram o partido empatado com a coalizão Liberal-Nacional da oposição quando os votos de partidos menores são redistribuídos.

"Nosso governo optou por enfrentar os desafios globais da maneira australiana -- ajudando as pessoas sob pressão do custo de vida, enquanto constrói o futuro", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Devido à força e à resiliência que nosso povo demonstrou, a Austrália está virando a esquina. Agora, em 3 de maio, vocês escolherão o caminho a seguir."

Albanese se reuniu no início da manhã com o governador-geral do país, Sam Mostyn, para pedir permissão para convocar uma eleição federal em nível nacional.

De acordo com a constituição da Austrália, o primeiro-ministro deve solicitar permissão formalmente para convocar uma eleição ao governador-geral, que representa o chefe de Estado, o rei Charles do Reino Unido.

Os limites de mandatos de três anos significam que a Austrália deve ir às urnas até 17 de maio, no máximo, para eleger um novo Parlamento.

Albanese anunciou uma série de medidas destinadas a agradar famílias e empresas nos últimos meses, incluindo cortes de impostos no orçamento, com o aumento do custo de vida no país pronto para dominar a campanha.

Na sexta-feira, Albanese concentrou o ataque de sua campanha na coalizão oposicionista Liberal e Nacional, dizendo que ela cortaria programas governamentais e revogaria os novos cortes de impostos aprovados pelo Parlamento nesta semana.

Uma eleição acirrada pode significar que nenhum partido ou coalizão de partidos consiga formar um governo sozinho, dependendo, em vez disso, de partidos menores para comandar uma maioria na câmara baixa do país.

(Reportagem de Alasdair Pal, Renju Jose e Kirsty Needham em Sydney)