Prêmio Jabuti está com inscrições abertas até o dia 15 de maio

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou, nesta quinta-feira (27), a abertura das inscrições para a 67ª edição do Prêmio Jabuti, tradicional reconhecimento do mercado editorial brasileiro.

As inscrições vão até 15 de maio de 2025, por meio do site do Prêmio.

Neste ano,. O premiado terá credencial para acesso ao evento, passagem aérea, hospedagem, alimentação e uma agenda especialmente preparada pela CBL de contatos, palestras e divulgação da obra do ganhador.

O vencedor também receberá a tradicional estatueta do Jabuti e R$ 70 mil.

Podem concorrer ao prêmio obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, que tenham ficha catalográfica e ISBN emitidos no Brasil no ano passado, e não tenham utilizado recursos de Inteligência Artificial - com exceção dos casos cujo propósito seja de citação a título de exemplo, estudo, debate ou crítica.

Além do Livro do Ano, a premiação conta com 22 categorias, divididas em quatro eixos.

No eixo Literatura, as categorias são:

Conto

Crônica

Histórias em Quadrinhos

Infantil

Juvenil

Poesia

Romance de Entretenimento

Romance Literário

No eixo Não Ficção, poderão ser inscritas obras nas categorias:

Artes

Biografia e Reportagem

Economia Criativa

Educação

Negócios

Saúde e Bem-estar

No eixo Produção Editorial, as inscrições avaliadas serão nas categorias:

Capa

Ilustração

Projeto Gráfico

Tradução

Já no eixo Inovação, as categorias são:

Escritor Estreante - Poesia

Escritor Estreante - Romance

Fomento à Leitura

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Os vencedores de cada uma das categorias receberão a estatueta e o prêmio de R$ 5 mil.

A exceção é a categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior: a editora brasileira vencedora, caso já seja filiada ao Projeto Brazilian Publishers (BP), será contemplada com uma Bolsa de Apoio à Tradução, no valor de R$ 5 mil. Caso ainda não faça parte do BP, a editora será contemplada com um ano de participação integral no projeto.