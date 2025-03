Porta-voz do Hamas, Qanoua, foi morto em ataque aéreo israelense, diz mídia do Hamas

CAIRO (Reuters) - O porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, foi morto em um ataque aéreo israelense no norte de Gaza, informou a mídia afiliada ao Hamas na manhã desta quinta-feira, a mais recente morte de uma autoridade do grupo desde que Israel retomou suas operações no enclave.

Qanoua foi morto quando sua tenda foi atingida em Jabalia, informou a televisão Al-Aqsa, dirigida pelo Hamas. O mesmo ataque feriu várias pessoas, enquanto ataques separados mataram pelo menos seis pessoas na Cidade de Gaza e uma em Khan Younis, no sul de Gaza, segundo fontes médicas.

Mais tarde, nesta quinta-feira, os militares israelenses confirmaram em um comunicado que mataram Qanoua, dizendo que "ele era um dos principais incitadores do Hamas".

No início desta semana, Israel matou Ismail Barhoum, membro do escritório político do Hamas, e Salah al-Bardaweel, outro líder sênior.

Tanto Bardaweel quanto Barhoum eram membros do órgão decisório do Hamas, o escritório político, composto por 20 membros, dos quais 11 foram mortos desde o início da guerra no final de 2023, de acordo com fontes do Hamas.

Na semana passada, Israel encerrou um cessar-fogo de dois meses ao retomar os bombardeios e as operações terrestres, aumentando a pressão sobre o Hamas para libertar os reféns restantes em seu cativeiro.

Pelo menos 855 pessoas, mais da metade delas menores e mulheres, foram mortas desde que Israel retomou os grandes ataques militares em Gaza, em 18 de março, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

As autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas por ataques israelenses em Gaza nesta quinta-feira.

Israel e o Hamas se acusaram mutuamente de violar a trégua. A trégua foi amplamente mantida desde janeiro e ofereceu um alívio da guerra para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, que foi reduzida a escombros.

O Hamas, que ainda mantém 59 dos cerca de 250 reféns que, segundo Israel, o grupo sequestrou em seu ataque de 7 de outubro de 2023, acusou Israel de prejudicar os esforços dos mediadores para negociar um acordo permanente para pôr fim ao conflito.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que ordenou os ataques porque o Hamas rejeitou propostas para garantir a extensão do cessar-fogo. Na quarta-feira, ele repetiu as ameaças de tomar território em Gaza se o Hamas não liberar os reféns que ainda mantém em seu poder.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi e Hatem Maher; reportagem adicional de Enas Alashray)