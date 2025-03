Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, enquanto a taxa de desemprego parece ter se mantido estável em março.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego Caíram em 1.000, para 224.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 22 de março, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 225.000 pedidos para a última semana.

O governo revisou os dados de pedidos de 2020 a 2024, de acordo com a prática normal. Novos fatores sazonais, o modelo que o governo usa para eliminar as flutuações sazonais dos dados, foram introduzidos para 2025.

Os fatores sazonais de 2020 a 2024 também foram revisados.

As baixas demissões atenuaram o impacto de uma forte moderação nas contratações, mantendo o mercado de trabalho em uma base sólida e a expansão econômica no caminho certo. No entanto, a política comercial agressiva do presidente Donald Trump e uma campanha ambiciosa para reduzir drasticamente o tamanho do governo federal por meio de cortes profundos nos gastos e demissões lançaram uma sombra sobre a economia.

Embora não tenha havido um aumento significativo nos pedidos de auxílio-desemprego por parte dos trabalhadores federais, os pedidos na área metropolitana de Washington, que inclui partes das vizinhas Maryland e Virgínia, aumentaram.

Isso provavelmente reflete as demissões de terceirizados e outros que dependem de financiamento do governo. O Departamento de Eficiência Governamental, ou Doge, do bilionário da tecnologia Elon Musk, demitiu milhares de funcionários federais, muitos dos quais foram reintegrados por ordem judicial. Alguns foram colocados em licença administrativa, o que não lhes permite solicitar benefícios.

(Reportagem de Lucia Mutikani)