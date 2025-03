Ordem de prisão internacional para chefe político dos sérvios da Bósnia

A Justiça bósnia emitiu, nesta quinta-feira (27), uma ordem de prisão internacional contra o chefe político dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik, suspeito de um ataque contra a ordem constitucional e que está em Israel atualmente.

"O Tribunal Estatal recebeu, em 26 de março, a proposta da procuradoria para emitir uma ordem de prisão internacional" contra o presidente da entidade sérvia (Republika Srpska, RS) Milorad Dodik, indicou a corte em um comunicado, acrescentando que havia "emitido" uma "ordem" com tal efeito.

Agora é responsabilidade da Interpol divulgar essa ordem, acrescentou o tribunal. A organização internacional de cooperação policial pode transmitir "notificações vermelhas" aos seus membros, que depois aplicam sua própria legislação nacional para determinar se podem prender a pessoa.

Dodik está desde terça-feira em Israel, onde participa de uma coletiva sobre o antissemitismo organizada pelo governo israelense.

"Nenhuma surpresa. Continua o abuso do sistema judicial com fins políticos", reagiu em Jerusalém, assegurando estar "tranquilo".

Dodik já é alvo desde 18 de março de uma ordem de prisão nacional por se negar a responder a uma intimação da Procuradoria do Estado, que quer interrogá-lo no marco de uma investigação pelo ataque contra a ordem constitucional.

A investigação começou depois que o Parlamento da RS aprovou, no fim de fevereiro, uma lei que proibia a Justiça e a polícia centrais do país de exercerem suas funções na entidade sérvia, que representa 49% do território da Bósnia e Herzegovina.

