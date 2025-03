O tempo da cooperação estreita com os EUA 'acabou', diz premiê canadense

O novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou, nesta quinta-feira (27), que vai conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em "um dia ou dois" a pedido do chefe da Casa Branca, e assinalou que seu vizinho não é mais um "parceiro confiável".

"A antiga relação que tínhamos com os Estados Unidos, baseada na integração profunda das nossas economias e em uma cooperação estreita nos temas de segurança e defesa, acabou", disse Carney durante uma coletiva de imprensa.

Na quarta-feira, o presidente republicano anunciou o plano de impor tarifas alfandegárias de 25% à importação de veículos, independentemente do país de procedência.

O governo Trump já impôs tarifas sobre o aço e o alumínio que entram no país.

"Eu me oponho a qualquer tentativa de enfraquecer o Canadá, de nos dividir para que os Estados Unidos possam nos dominar. Isso nunca vai acontecer", declarou Carney, com a promessa de contra-atacar as iniciativas comerciais do vizinho do sul.

Trump afirma sistematicamente que o Canadá deveria se tornar um estado dos EUA.

"Vamos combater as tarifas americanas com ações comerciais de represália que terão o máximo impacto nos Estados Unidos e o mínimo aqui", acrescentou Carney, que presidiu o Banco Central canadense.

