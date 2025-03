NX 450h+: novo SUV da Lexus faz 14 km/l na cidade e anda como esportivo

Marca de luxo do Grupo Toyota, a lançou no ano passado o SUV grande RX 450h+, seu primeiro modelo híbrido plug-in - daqueles cuja bateria pode ser recarregada na rede elétrica, capazes de rodar determinada distância no modo 100% elétrico.

Agora, a montadora introduz em nosso mercado seu segundo veículo com essa tecnologia: o SUV médio NX 450h+, que chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 457.990 e versão única de acabamento.

Como o nome sugere, o conjunto mecânico da novidade é o mesmo do RX 450h+, modelo topo de linha da Lexus, que custa R$ 609.990: motor 2.5 aspirado a gasolina com 187 cv, combinado com dois propulsores elétricos, um instalado em cada eixo.

Como no RX, o NX híbrido plug-in traz 308 cv de potência combinada - o torque total não é informado pela fabricante, que divulga apenas os números individuais de cada motor: o elétrico instalado no eixo dianteiro rende 182 cv e 27 kgfm, enquanto o elétrico do eixo de trás entrega 54 cv e 12,1 kgfm. A tração, portanto, é integral.

Conforme a Lexus, com esse conjunto a aceleração de zero a 100 km/h se dá em 6,3 segundos - um bom desempenho, considerando o peso de 2.070 kg em ordem de marcha.

Autonomia e velocidade de recarga

A autonomia elétrica do NX 450h+ é de 55 km segundo medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que também informa o consumo de combustível no modo híbrido, baixo considerando seu porte e potência - 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada.

Vale esclarecer que o consumo menor no ciclo urbano acontece por se tratar de um veículo híbrido, pois a propulsão elétrica é mais acionada na cidade, onde as frenagens e as desacelerações, que ajudam a recarregar a bateria, acontecem com maior frequência.

Por falar em bateria, o sistema híbrido do NX 450h+ traz capacidade de 18,1 kWh e pode ser recarregada em eletropostos com até 6,6 kW de potência - portanto, é incompatível com carregadores rápidos, com corrente contínua.

Conforme a Lexus, a recarga no wallbox que está incluído no preço do SUV acontece em aproximadamente duas horas e 45 minutos. O lançamento também é entregue com um carregador portátil, igualmente sem custo adicional.

A configuração híbrida plug-in que acaba de chegar ao Brasil irá conviver com o NX 350h, que traz tecnologia híbrida plena, aquela com bateria recarregável exclusivamente pelas frenagens e desacelerações, e pelo motor a combustão.

Com preços entre R$ 385.990 e R$ 447.990, o 350h é o modelo da Lexus mais vendido no Brasil e traz o mesmo motor 2.5 e apenas um propulsor elétrico, entregando potência combinada de 246 cv.

Tanto o NX 350h quanto o NX 450h+ têm praticamente o mesmo visual e rigorosamente as mesmas dimensões: 4,66 m de comprimento, 1,86 m de largura e 2,69 m de distância entre-eixos. O tamanho é quase o mesmo do Toyota RAV4, com o qual a família NX compartilha plataforma e uma série de componentes.

Luxuoso e bem equipado

Como outros modelos da Lexus, o NX 450h+ traz acabamento esmerado, que inclui revestimentos internos de couro legítimo e madeira e um pacote completo de itens tecnológicos e de conforto.

Ele traz de série bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação; banco do motorista com três posições de memória; volante com regulagem elétrica de altura e profundidade; portas laterais com abertura elétrica; carregador de celular por indução; ar-condicionado automático de duas zonas; teto solar panorâmico; tampa do porta-malas com acionamento elétrico; e diversas assistências à condução, como alerta de ponto cego, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, alerta de tráfego cruzado, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e centralização ativa de faixa.

Como os demais automóveis da Lexus fabricados a partir de 2020, o NX 450h+ tem garantia de dez anos ou 200 mil km, o que vencer primeiro.

FICHA TÉCNICA LEXUS 450H+

Motor: 4 cilindros, 2.5 a gasolina mais 2 motores elétricos. 308 cv de potência combinada

Câmbio: CVT

Tração: integral

Dimensões: 4,66 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,67 m de altura e 2,69 m de distância entre-eixos

Peso: 2.070 kg em ordem de marcha

Porta-malas: 520 litros

Autonomia no modo elétrico: 55 km

Freios: discos ventilados na dianteira e na traseira

Suspensão: independente do tipo McPherson na dianteira e Double Wishbone na traseira

Direção: elétrica

Pneus: 2355/50 R20

Capacidade do tanque: 55 litros

Aceleração de 0 a 100 km/h: 6,3 s

Capacidade da bateria do sistema híbrido: 18,1 kWh com recarga a até 6,6 kW

Consumo médio: 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada (Inmetro)

