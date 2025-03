Siri mais 'esperta' e navegação mais simples: o que esperar do novo iOS 19

A Apple divulgou as datas da sua conferência anual para desenvolvedores WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference): de 9 a 13 de junho. É nesse evento que a empresa tradicionalmente lança novos recursos desenvolvidos para os sistemas operacionais de seus produtos como iPhone, MacBook e iPad.

Segundo rumores mais recentes, a Apple deve apresentar mudanças no design da interface do iPhone, com ícones mais redondos, a assistente virtual Siri mais "esperta" e um recurso com tradução ao vivo para os AirPods.

O que esperar de novidades?

Atualização do design. Os rumores apontam grandes mudanças no visual do iOS 19 (sistema dos iPhones), iPadOS 19 (iPads) e macOS 16 (computadores da marca), que envolvem uma experiência multiplataforma. A expectativa é que a Apple atualize os aplicativos, menus, janelas e botões do sistema para simplificar a navegação e a forma como os usuários controlam seus dispositivos, segundo o site MacRumors.

É possível que o design seja baseado na interface do Apple Vision Pro, óculos de realidade mista, onde os ícones são mais redondos e também flutuantes.

Assistente virtual mais integrada ao iPhone. A Siri é dividida em dois sistemas: um que lida com comandos legados, como temporizadores e alarmes, e outro que lida com comandos mais avançados. Os rumores apontam que esses dois sistemas devem ser mesclados pela Apple, o que promete otimizar o desempenho e tornar a assistente virtual mais rápida para responder a comandos.

Assim, a Siri poderá executar tarefas mais práticas, como ver o que está na tela e concluir as ações envolvendo o que o usuário está olhando, por exemplo: você pode estar olhando para uma foto e, se quiser enviá-la, basta pedir à Siri, e ela fará isso.

Além disso, a assistente poderá realizar mais atividades dentro de aplicativos, como editar uma foto e depois enviá-la, mover arquivos de um app para outro ou enviar um email que estava em rascunho para o contato.

iOS 19 pode chegar com botões e menus mais translúcidos na câmera. Além disso, pode ser atualizado com um visor maior, segundo o apresentador do canal Front Page Tech, Jon Prosser. Os usuários poderão alternar entre os botões na parte inferior da interface.

Tradução ao vivo. Os fones de ouvido AirPods podem receber um recurso importante de traduzir conversas pessoais de um idioma para outro instantaneamente. A funcionalidade possivelmente dependerá do aplicativo Traduzir do iPhone.

O áudio da outra pessoa será captado, traduzido e retransmitido no idioma do usuário dos AirPods, de acordo com os rumores. Além disso, o usuário ainda poderá responder e sua fala será traduzida e transmitida em voz alta pelo iPhone no idioma desejado.

Qual iPhone receberá as atualizações?

Uma das dúvidas mais comuns a cada lançamento do iOS é quais modelos de iPhone serão compatíveis com as novas atualizações.

De acordo com o veículo de notícias francês iPhoneSoft, os dispositivos que serão elegíveis para a próxima versão do sistema operacional abrangem desde o iPhone SE (2ª geração) até os recentes iPhones 16.

Onde assistir à WWDC?

A WWDC 2025 acontecerá presencialmente no Apple Park, localizado na Califórnia, Estados Unidos, e online. As novidades dos sistemas serão transmitidas ao vivo pelo site, aplicativo e canal no YouTube da Apple.

