Novo embaixador da Rússia nos Estados Unidos celebra 'janela de oportunidade' para os dois países

O novo embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Alexander Darchiev, chegou a Washington na quarta-feira (26) e celebrou a "janela de oportunidade" para normalizar as relações bilaterais desde que Donald Trump voltou à Casa Branca.

Desde a primeira ligação oficial entre o presidente americano e seu homólogo russo, Vladimir Putin, em 12 de fevereiro, Washington e Moscou anunciaram a intenção de retomar as relações bilaterais após a tensão e o distanciamento que caracterizou o mandato do democrata Joe Biden.

"Dá satisfação ver que minha estadia nos Estados Unidos como embaixador da Rússia começa nas condições em que se abre uma janela de oportunidade em nossas relações bilaterais que se aproximaram de uma ruptura sob a antiga administração", declarou Darchiev à imprensa no aeroporto de Washington, segundo a agência oficial russa TASS.

"Os presidentes dos nossos países fixaram a tarefa de restabelecer os vínculos intergovernamentais (...) e normalizar as atividades das missões diplomáticas russa e americana", insistiu o embaixador, que criticou o "legado tóxico" da administração Biden.

Trump afirma que está posicionado "no meio" entre Rússia e Ucrânia, embora tenha adotado partes da retórica do Kremlin, ao mesmo tempo em que exalta os potenciais benefícios de uma cooperação econômica entre Washington e Moscou.

Darchiev, 64 anos, foi nomeado em 2021 diretor do departamento da América do Norte no Ministério das Relações Exteriores da Rússia e, desde o início deste ano, é responsável por toda a região do Atlântico Norte, que inclui Reino Unido, Irlanda, Canadá e Estados Unidos.

Antes, havia sido embaixador no Canadá entre 2014 e 2021.

bur/dbh/mas/fp

© Agence France-Presse