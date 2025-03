Naufrágio de submarino turístico deixa seis mortos no Egito

Seis pessoas morreram nesta quinta-feira (27) em um naufrágio de um submarino turístico na costa egípcia do Mar Vermelho, informaram os meios estatais.

O caso ocorreu em Hurghada, uma cidade situada 460 km ao sudeste de El Cairo, que atrai muitos turistas interessados nos recifes de corais e nas pequenas ilhas do mar Vermelho.

O site do jornal Akhbar Al-Youm indicou que os mortos eram estrangeiros e que também houve 19 feridos, encaminhados a hospitais próximos junto aos cadáveres das vítimas.

Uma investigação está em curso para determinar as causas do acidente, acrescentou o veículo.

Todos os dias, dezenas de embarcações turísticas partem da costa de Hurghada para atividades de mergulho.

No entanto, o site da Sindbad Submarines, dona do submarino que naufragou, segundo o Akhbar Al-Youm, assegura que eles dispõem do "único submarino recreativo de verdade" na região.

