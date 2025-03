Moraes não poderia ter exibido vídeos do 8/1 fora dos autos, diz advogado

O ministro do STF Alexandre de Moraes não poderia ter exibido durante a leitura de seu voto um vídeo com cenas violentas do 8 de janeiro de 2023, afirmou o advogado criminalista Sergio Rosenthal no UOL News, do Canal UOL.

Ao final da sessão, a Primeira Turma decidiu por unanimidade tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado. A exibição das imagens gerou controvérsia e Moraes rebateu, dizendo tratarem-se de "fatos públicos".

Os vídeos são muito impactantes, e é lamentável que isso tenha ocorrido no nosso país. Mas eu entendo que a exibição desses vídeos sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente constitui, sim, uma ilegalidade juridicamente falando, tecnicamente falando.

O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos. A não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes.

Sergio Rosenthal, advogado criminalista

O especialista acrescentou que provas da acusação devem ser apresentadas pelo Ministério Público, e não pelo acusador.



Nós temos no Brasil o sistema acusatório. Ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido e é dito isso expressamente pelo ministro, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito.

Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. Pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Cabe ao Ministério Público.

Sergio Rosenthal, advogado criminalista

Para o entrevistado, a atitude de Moraes pode colocar em dúvida a credibilidade do julgamento.



Lamentavelmente esse tipo de atitude, no meu modo de ver, descredibiliza o julgamento. Porque demonstra eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador.

Sergio Rosenthal, advogado criminalista

Carla Araújo: Bolsonaro sinaliza que deixará de lado estratégica jurídica

O ex-presidente Jair Bolsonaro retomou o "cercadinho" de antigamente e sinalizou que irá deixar de lado qualquer estratégica jurídica para adotar tática política, pontuou a colunista Carla Araújo

Bolsonaro decidiu não comparecer ao segundo dia da sessão que o tornou réu, diferentemente de ontem. Ele optou por ir ao Senado, acompanhar a sessão ao lado do filho Flávio Bolsonaro e de outros aliados.

E aí, na minha avaliação, é o ex-presidente partindo para uma estratégia completamente política. Ele aparece naquele bolo de aliados, quase como se fosse o cercadinho dele de antigamente. Carla Araújo, colunista do UOL

Assista ao trecho:

