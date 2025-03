Montadoras europeias operam em queda na abertura das Bolsas após anúncio de Trump sobre tarifas

Os fabricantes de automóveis e equipamentos operavam em queda expressiva nesta quinta-feira (27), na abertura das Bolsas europeias, um dia após Donald Trump anunciar tarifas de 25% para os carros fabricados fora dos Estados Unidos.

"O presidente Trump chamou as tarifas de 'permanentes' e disse que serão aplicadas não apenas aos carros totalmente montados, mas também às principais peças automotivas, em particular motores e componentes elétricos", comentou Jim Reid, economista do Deutsche Bank.

Às 8h30 GMT (5h30 de Brasília), na Bolsa de Frankfurt, onde muitas empresas do setor estão listadas, a cotação da Porsche perdia 4,30%, a Mercedes recuava 4,31%, a BMW, 4,09%, a Daimler, 3,18% e a Continental 2,71%.

Em Paris, o grupo Stellantis recuava 6,12%, a Valeo perdia 5,65% e a Forvia operava em queda de 5,42%.

"O presidente Trump disse que havia tarifas alfandegárias recíprocas previstas para 2 de abril, embora posteriormente tenha acrescentado que seriam 'muito indulgentes', e também mencionou tarifas futuras para produtos farmacêuticos e madeira de construção", ressaltou o economista.

Além disso, Donald Trump ameaçou na madrugada desta quinta-feira adotar tarifas adicionais contra a União Europeia e o Canadá caso atuem em detrimento dos Estados Unidos para responder à guerra comercial iniciada por Washington.

