Seca, alisa, modela e dá volume: por que escova da Britânia faz sucesso

A escova secadora Britânia Soft 4 em 1 tem se destacado entre os consumidores. Só no último mês, mais de 3.000 unidades foram vendidas na Amazon, e o produto já acumula mais de 10 mil avaliações.

Mas o que esse modelo oferece? O Guia de Compras UOL analisou as principais características do aparelho, além dos elogios e reclamações de quem já comprou. Confira a seguir.

O que diz o fabricante

Bivolt, possui uma chave seletora de tensão (127 V ou 220 V)

Alta potência (1300 Watts quando ligada em uma tomada 220 V e de 1200 W em 127 V)

4 em 1: alisa, seca, modela e dá volume

Revestimento com nanopartículas de cerâmica, que evitam o ressecamento

Cerdas ultramacias e resistentes ao calor

2 velocidades e 3 níveis de temperatura

Fio com 1,8 m de comprimento

O que diz quem comprou

Muitas consumidoras avaliaram a escova como um produto excelente e ainda sem danificar o cabelo. Além disso, ressaltaram a potência do produto e outros benefícios.

Essa escova me surpreendeu muito. Senti segurança em comprar depois de pesquisar e ler muitas avaliações, mas confesso que fiquei com receio de não secar direito ou o cabelo ficar inchado, mas o cabelo fica simplesmente maravilhoso. Heather

O produto cumpre o que promete, escova o cabelo muito bem e rápido. Deixa um brilho incrível no cabelo e não agride tanto os fios como uma prancha, por exemplo. Super recomendo, a escova é leve, não cansa o braço durante o uso, tem um fio longo e é bem confortável e fácil de usar . Emalba

Produto excelente. Tenho cabelos bem cacheados mesmo, desde a raiz e ela realmente alisa desde a minha raiz. Ela seca muito mais rápido que o secador o meu cabelo. Muito mais prático e menos cansativo que secador e escova. Muito boa mesmo pelo valor, além de ser a coisa mais linda. Comprei na cor rosa e amei, igual a foto. Eloane

Pontos de atenção

No geral, a escova teve boa avaliação, mas alguns consumidores só reclamaram do tamanho, o que impossibilita levá-la em viagens. Outras se queixaram da usabilidade, dizendo que era um pouco difícil secar a raiz.

Muito eficiente para escovar. Pontos negativos, para levar em uma viagem é muito grande e não vem com nenhuma proteção para as cerdas da escova, além disso, é muito barulhenta também. Mas tem um bom custo benefício e cumpre o que promete. Daniela

A escova é muito boa, tenho cabelo grande e ela é bastante fácil de usar. Dei 4 estrelas porque senti um pouco de dificuldade de secar a raiz do cabelo, que costuma ficar um pouco úmida, então, preciso complementar com um secador. Rodrigo

