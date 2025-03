Ministro argentino vai a Washington com acordo comercial com EUA em mente

BUENOS AIRES (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, deve viajar para Washington nesta quinta-feira para começar a "estabelecer as bases para um acordo comercial sólido entre os dois países", de acordo com um comunicado do governo.

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina disse na declaração que Werthein começaria na sexta-feira uma rodada de reuniões oficiais, incluindo com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que está em turnê pelo Caribe esta semana.

"Essa reunião buscará explorar oportunidades para promover investimentos e consolidar uma estrutura de cooperação econômica para o futuro", disse o Ministério das Relações Exteriores no comunicado.

(Reportagem de Adam Jourdan)