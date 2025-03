Minério de ferro avança em Dalian com impulso da demanda sazonal de aço

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quinta-feira, impulsionados pela demanda sazonal de aço na China superando as preocupações com a guerra comercial provocada pelas novas tarifas impostas pelos EUA.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,28%, a 789 iuanes (US$108,63) a tonelada.

No início da sessão, os preços atingiram 792 iuanes, o maior valor desde 17 de março.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura subia 1,02%, a US$103,4 a tonelada.

A temporada de pico de construção nos meses de março e abril levou a uma recuperação sazonal do consumo total de aço, sustentando os preços no curto prazo, disse a corretora Hexun Futures em nota.

A produção de metais quentes em março aumentou em 56.700 toneladas, para 2,3626 milhões de toneladas no mês a mês, e o consumo diário de minério importado aumentou em 67.900 toneladas no mês, disse a consultoria chinesa Everbright Futures em nota.

A produção de metal quente é normalmente usada para avaliar a demanda de minério de ferro.

Ainda assim, a incerteza associada a tarifas tem pesado sobre os mercados de commodities, disseram os analistas do ANZ.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir da próxima semana, fazendo com que as ações das montadoras caíssem e, ao mesmo tempo, enfraquecendo os mercados de forma geral na quinta-feira.

Enquanto isso, os lucros industriais da China caíram nos dois primeiros meses de 2025 devido às persistentes pressões deflacionárias e à escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

Ainda assim, o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, prometeu na quinta-feira apoio político mais forte para a economia, que, segundo ele, estava no caminho certo para atingir a meta de crescimento deste ano.

