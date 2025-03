Macron diz ter dito a Trump que tarifas eram má ideia

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sua proposta de imposição de tarifas comerciais não era uma boa ideia.

"Este não é o momento de impor tarifas sobre nós... A imposição de tarifas desorganiza as cadeias de valor, cria um efeito inflacionário no curto prazo e destrói empregos. Portanto, não é bom para as economias dos EUA ou da Europa", disse ele.

Macron estava falando depois que cerca de 30 líderes se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em Paris, nesta quinta-feira, para discutir como fortalecer a posição de Kiev e avaliar como eles poderiam desempenhar um papel se um acordo de paz for fechado com a Rússia.

(Reportagem de Gianluca Lo Nostro, John Irish e Sudip Kar-Gupta, em Paris)