Lula visita Vietnã para elevar nível da relação com o país

Após outras reuniões bilaterais, Lula se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka, para firmar compromissos entre os dois países. Foram dez acordos de cooperação em áreas como comércio, indústria e meio ambiente, além de 80 instrumentos entre entidades subnacionais como empresas, bancos, universidades e institutos de pesquisas.

Brasil e Japão também anunciaram um plano de ação para revitalizar a Parceria Estratégica Global estabelecida desde 2014. Na sequência, foi oferecido um jantar a Lula e comitiva.

A visita prosseguiu até esta quinta-feira (27), quando Lula concedeu entrevista a jornalistas e embarcou para Hanói. Ele fez um balanço da viagem até ali e falou sobre assuntos diversos, como a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, sobre a tentativa de golpe de Estado no país, e a taxação de importações pelos Estados Unidos.