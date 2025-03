Lula diz que Bolsonaro tentou dar golpe e contribuiu para plano de matá-lo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite desta quarta-feira, 26, pelo horário de Brasília, que é "visível" que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado e também teve participação no plano para assassiná-lo. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes também seriam mortos, de acordo com a trama desvendada pela Polícia Federal em novembro.

O presidente, porém, disse que seria "presunção" fazer qualquer previsão sobre o desfecho do julgamento de Bolsonaro pelo STF. Nesta quarta-feira, a Corte aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e tornou o ex-presidente réu por golpe de Estado e outros quatro crimes, ao lado de sete aliados. "Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses de investigação muito bem feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público", disse Lula.

Na avaliação do presidente, não adianta Bolsonaro ficar "fazendo bravata" e alegar perseguição. "Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento", afirmou. "Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado."

Lula disse ainda que é preciso respeitar o processo legal e o direito à defesa, mas que, se Bolsonaro for considerado culpado, precisará cumprir a pena. "E isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país."