Lucros corporativos dos EUA aumentam no 4º trimestre

WASHINGTON (Reuters) - Os lucros corporativos dos Estados Unidos se recuperaram acentuadamente no quarto trimestre, mas uma perspectiva econômica incerta devido às tarifas está criando um ambiente desafiador para as empresas no primeiro trimestre.

Os lucros da produção atual aumentaram US$204,7 bilhões no último trimestre, informou o Escritório de Análises Econômicas do Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Os lucros diminuíram US$15,0 bilhões no trimestre de julho a setembro.

O presidente Donald Trump anunciou uma avalanche de ações tarifárias desde que assumiu o cargo em janeiro. Economistas alertaram que a maneira como as tarifas estão sendo tratadas não favorece a atividade econômica.

A confiança das empresas e dos consumidores caiu, o que foi reforçado por dados divulgados na quarta-feira por dois bancos regionais do Federal Reserve e pela Universidade de Duke que mostraram que o otimismo entre os diretores financeiros das empresas recuou no primeiro trimestre.

O temor de preços mais altos devido às taxas de importação levou à compra preventiva de mercadorias no quarto trimestre, ajudando a impulsionar os gastos dos consumidores e mantendo a expansão econômica nos trilhos. O Produto Interno Bruto cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 2,4% no último trimestre, informou o escritório em sua terceira estimativa do PIB do quarto trimestre.

A estimativa anterior era de um ritmo de crescimento de 2,3%. A economia cresceu a uma taxa de 3,1% no terceiro trimestre.

A força dos lucros ajudou uma medida alternativa de crescimento econômico. A renda interna bruta cresceu a uma taxa de 4,5% no último trimestre, depois de aumentar a um ritmo de 1,4% no trimestre de julho a setembro.

Em princípio, o PIB e o renda interna bruta deveriam ser iguais, mas na prática eles diferem pois são estimados usando dados de fontes diferentes e, em grande parte, independentes. As revisões anuais tendem a diminuir a diferença.

Há indícios de que o crescimento do PIB tenha desacelerado significativamente no primeiro trimestre devido às tempestades de neve e ao clima frio fora de época, bem como à incerteza da política comercial.

As estimativas de crescimento para o trimestre de janeiro a março estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa de 1,5% e as chances de uma contração são altas. Na semana passada, o Fed deixou a taxa de juros inalterada, reconhecendo a incerteza que ronda a economia.

(Reportagem de Lucia Mutikani)