Lucro líquido ajustado da Equatorial soma R$ 1,011 bi no 4º trimestre, queda de 0,9% em 1 ano

O Grupo Equatorial Energia reportou lucro líquido de R$ 1,011 bilhão no quarto trimestre de 2024, queda de 0,9% em comparação com igual período de 2023. No acumulado do ano, o lucro da companhia totalizou R$ 2,522 bilhões, aumento de 19,4% em base anual de comparação.

De outubro a dezembro, a receita líquida da Equatorial totalizou R$ 12,618 bilhões, crescimento de 12,2% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Em 12 meses, a receita do grupo totalizou R$ 45,367 bilhões, elevação de 10,7%, na comparação anual.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 3,204 bilhões no último trimestre de 2024, alta de 16,2%, na mesma base de comparação.

A margem Ebitda do período foi de 25,4%, ou seja, 0,9 ponto porcentual (p.p.) maior do que o observado no quarto trimestre de 2023.

No acumulado do ano, o Ebitda da Equatorial foi de R$ 10,924 bilhões, avanço de 11,3%, frente ao apurado um ano antes. A margem foi de 24,1%, alta de 1,1 p.p. em relação ao mesmo exercício de 2023.

A dívida líquida da Equatorial totalizou R$ 42,515 bilhões, aumento de 15,9% em relação ao apurado um ano antes.