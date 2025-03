Bolsonaristas resgatam vídeo para 'bombar' ato em SP e impulsionar anistia

Grupos de direita resgataram vídeo para tentar promover o ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), previsto para a semana que vem na avenida Paulista, e impulsionar o PL da Anistia, apurou o repórter Felipe Pereira para o UOL News, do Canal UOL.

Há quatro dias, o Bolsonaro gravou um vídeo convocando para a manifestação [de apoiadores] no dia 6 de abril. Esse vídeo estava meio que esquecido, mas ressurgiu de ontem para hoje em vários grupos bolsonaristas, sempre ao mesmo tempo. Felipe Pereira, repórter do UOL

No início da semana, Bolsonaro gravou um vídeo no qual faz a convocação de seus apoiadores em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Na gravação, o líder político cita o nome de Clériston Pereira da Cunha, empresário de 45 anos conhecido como "Clezão". Ele participou da tentativa de golpe, mas foi preso e morreu na cadeia em novembro de 2023.

O vídeo ressurgiu nas redes sociais um dia depois de Bolsonaro se tornar réu por tentativa de golpe. O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular os atos, ocorridos após vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Canal UOL, Pereira disse que a estratégia adotada pela extrema direita é uma tentativa de encher a Paulista e não flopar como no Rio.

Esse vídeo brotou de uma hora para outra. Então, sim, dá para ver que eles começaram a colocar essa estratégia para encher a Paulista. Até porque esse ato em São Paulo não pode ser menor do que a do Rio. Felipe Pereira, repórter do UOL

No dia 16 março, Bolsonaro já havia promovido um ato no Rio, mas com baixa adesão: foram 18,3 mil pessoas na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, segundo dados do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), em parceria com a ONG More in Common. Em 2024, o público foi de 33 mil pessoas.

Manifestação tenta impulsionar PL da Anistia

Um dos objetivos da manifestação na Paulista será o de angariar apoio (tanto político quanto de populares) para a aprovação do PL da Anistia.

O apoio popular é considerado muito importante pela oposição para convencer o presidente da câmara, Hugo Motta, a colocar o projeto da anistia em votação e também para que os partidos do centrão saiam de cima do muro . Felipe Pereira, repórter do UOL

O PL da Anistia é de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e foi protocolada em novembro de 2023, nove meses depois que centenas de apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF em protesto contra a vitória de Lula nas eleições. O STF condenou até o momento cerca de 265 pessoas pelos atos golpistas.

Ex-ministro do STF: 'Pichadora teve pena de latrocida'

O ex-ministro Marco Aurélio Mello, que atuou por 31 anos no STF, criticou a pena de 14 anos aplicada à mulher que pichou a estátua da Justiça durante as invasões golpistas de 8 de janeiro, em entrevista ao UOL News.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues Santos. Ela é acusada de ter praticado pelo menos cinco crimes (veja a lista abaixo). O ministro Luiz Fux, no entanto, pediu vista e o julgamento virtual foi suspenso.

Eu gostaria de ouvir e perceber a versão do ministro Fux, que está pensando em reexaminar o problema das penas exorbitantes, como é o caso dessa moça que realmente utilizou uma arma muito sensível, que é o batom. E prestou até uma homenagem ao nosso presidente [Luís Roberto Barroso]. Ela repetiu uma frase dita por ele lá em Nova York. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF

A cabeleireira foi flagrada pichando a frase "Perdeu, mané", com batom vermelho, no monumento localizado em frente à Corte durante a mobilização de bolsonaristas, em Brasília. A expressão é a mesma dita pelo ministro Barroso, em 2022, quando foi abordado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto caminhava em Nova York (EUA).

