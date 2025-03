Indústria mundial reage a tarifas adicionais de 25% anunciadas por Trump para veículos importados

Donald Trump anunciou, na quarta-feira (25), a imposição de 25% de tarifas adicionais sobre os automóveis importados para os Estados Unidos e ameaçou aumentar a pressão sobre a União Europeia (UE) e o Canadá. Essa medida gerou reações imediatas da indústria automobilística mundial, incluindo dos fabricantes europeus, americanos e japoneses.

Com informações de Pierre Bénazet, correspondente da RFI em Bruxelas, e AFP

Os fabricantes de automóveis alemães, como a Volkswagen, expressaram preocupação, destacando que essa medida representará uma carga significativa para as empresas e as cadeias de fornecimento globais. De acordo com a federação de fabricantes alemães (VDA), essas tarifas podem ter consequências negativas para o crescimento e a prosperidade das empresas automotivas, afetando também os consumidores, incluindo na América do Norte.

A Plataforma Francesa Automotiva (PFA), que reúne grandes fabricantes e fornecedores na França, alertou para os efeitos de uma "guerra comercial" entre os Estados Unidos e outros países, prevendo que não haverá vencedores. A PFA também destacou que essa guerra comercial ocorre em um contexto de transformação histórica no mercado automobilístico europeu, com uma crise em andamento e uma concorrência crescente.

Mais de um quinto das exportações de carros europeus têm os Estados Unidos como destino.

Reações políticas e das autoridades

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou imediatamente a decisão e pediu negociações. O comissário europeu de Comércio, Maroš Šef?ovi?, havia tentado anteriormente encontrar uma solução em Washington, mas sem sucesso.

Além disso, há crescentes preocupações de que essa guerra comercial possa abrir caminho para uma inundação de veículos chineses no mercado europeu, em um momento em que o setor automotivo da Europa já enfrenta crise.

No Japão, onde a indústria automobilística representa cerca de um terço das exportações para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba alertou que poderia considerar medidas de retaliação. As ações da Toyota e da Hyundai, dois gigantes do Japão e da Coreia do Sul, caíram na bolsa após o anúncio das tarifas.

Estados Unidos também afetados

Os fabricantes americanos não estão imunes a essas novas tarifas, já que muitas empresas, como Ford, General Motors e Stellantis, possuem fábricas no exterior, principalmente no Canadá e no México, que abastecem o mercado americano. Essas empresas alertaram que as tarifas podem aumentar os preços para os consumidores.

Além disso, Elon Musk, próximo a Trump, destacou que as novas tarifas terão um efeito não negligenciável no custo de produção da Tesla, devido às peças importadas.

Essa nova tarifa faz parte da guerra comercial travada por Donald Trump desde sua chegada à Casa Branca, onde ele já impôs tarifas sobre aços e alumínio importados. O impacto dessas políticas pode repercutir não apenas nos preços dos veículos nos Estados Unidos, mas também nas relações comerciais internacionais.