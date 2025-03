Idosa de 87 anos é baleada dentro de casa durante confronto em Salvador

Do UOL, em São Paulo

Uma idosa de 87 anos foi baleada dentro de casa durante um confronto entre policiais militares e suspeitos em Salvador hoje.

O que aconteceu

Troca de tiros aconteceu no bairro Nordeste de Amaralina, periferia da capital baiana. A viatura fazia rondas na região, quando homens armados atiraram contra os policiais, segundo a Polícia Civil.

Idosa aparece em um vídeo, que o UOL decidiu não reproduzir, sendo socorrida por dois homens. É possível ver uma mancha de sangue no chão da sala da casa.

Um policial militar também foi atingido. O agente e a idosa foram levados ao HGE (Hospital Geral do Estado). O estado de saúde dos dois não foi divulgado.

Caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Diligências estão sendo realizadas para localizar os suspeitos, segundo a Polícia Civil.

Suspeito morreu em novo tiroteio. O homem entrou em confronto com policiais militares no Nordeste de Amaralina após intensificação do policiamento no bairro depois da primeira troca de tiros. Ele também foi socorrido ao HGE, mas não resistiu.

Nova cúpula da segurança

Idosa foi baleada no mesmo dia em que o novo comandante-geral da PM-BA assumiu a função. "Na solenidade de passagem do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, reafirmamos nosso compromisso com a segurança pública e o fortalecimento das nossas forças de segurança", escreveu o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas redes sociais.

Petista anunciou a mudança na cúpula da segurança na segunda-feira (24), incluindo o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse que as mudanças anunciadas no comando das Forças de Segurança do estado são para valorizar o mérito, a experiência profissional e a qualificação técnica.

Estado tem seis das 10 cidades mais violentas do país. Santo Antônio de Jesus (BA), no recôncavo baiano, é a mais violenta por número de homicídios, com média de 94,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Jequié tem taxa de homicídios de 91,9; Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6), e Juazeiro (72,3), completam a lista dos cinco maiores números de homicídios.