Ibovespa abre sem viés definido

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem uma tendência clara nesta quinta-feira, tendo no radar dados mostrando desaceleração do IPCA-15 em março, enquanto o noticiário corporativo incluía os números da CVC Brasil no último trimestre do ano passado.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava variação positiva de 0,03%, a 132.561,26 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, subia 0,26%.

(Por Paula Arend Laier)