Homem é acusado por ataque a loja da Tesla nos EUA

Um homem suspeito de ter ateado fogo e atirado contra cinco carros em uma loja da Tesla em Las Vegas apresentou-se nesta quinta-feira em um tribunal dos Estados Unidos, para enfrentar acusações, anunciou o Departamento de Justiça.

Paul Hyon Kim, 36, é suspeito do ataque, que ocorreu no último dia 18, em meio a uma onda de agressões contra a marca de veículos elétricos do magnata Elon Musk. O empresário gerou indignação entre muitos ao passar a supervisionar os cortes de gastos promovidos pelo governo americano.

Kim foi acusado de posse ilegal de arma sem registro e incêndio premeditado, um crime que pode resultar em até 20 anos de prisão.

"O Departamento de Justiça foi claro: todo aquele que participar da onda de terrorismo nacional contra propriedades da Tesla vai sofrer consequências legais severas", disse a procuradora-geral do país, Pamela Bondi.

Vários veículos e concessionárias da Tesla foram vandalizados nas últimas semanas nos Estados Unidos. A ação da empresa despencou no mês passado.

hg/pr/arm/lb

