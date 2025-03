Homem armado com faca fere cinco pessoas no centro de Amsterdã e é imobilizado por passante

Um homem feriu quatro pessoas, duas delas gravemente, em um ataque de facadas no coração de Amsterdã, na quinta-feira (27), informou a polícia holandesa. O agressor foi imobilizado por um pedestre e levado sob custódia.

A polícia havia informado anteriormente que quatro pessoas estavam gravemente feridas, mas parecia ter havido confusão devido ao fato de o próprio suspeito também ter se ferido.

"Atualização: no incidente de facadas desta tarde, não foram quatro, mas cinco pessoas feridas. Além disso, o próprio suspeito também está ferido", disse a polícia de Amsterdã em um comunicado na rede social X.

A polícia não quis dar nenhum indício sobre o motivo das facadas perto da Praça Dam, dizendo que a investigação estava em andamento. "O suspeito foi imobilizado com a ajuda de um cidadão. Devido a uma lesão na perna, ele foi levado ao hospital", informaram as autoridades.

Um porta-voz da polícia havia dito anteriormente aos repórteres que o suspeito estava recebendo atendimento médico e seria questionado em um estágio posterior.

As autoridades enviaram um helicóptero médico à praça para atender as vítimas. As duas pessoas gravemente feridas estão sendo tratadas no hospital, disseram os policiais.

O porta-voz da polícia não conseguiu fornecer informações sobre o estado dos feridos.

Um repórter da AFP disse que as vítimas haviam sido retiradas do local, mas ainda havia uma grande presença policial e ambulâncias também estavam na praça e seus arredores.

Imagens iniciais da agência de notícias local ANP mostraram uma pessoa em uma maca sendo carregada para a parte de trás de uma ambulância.

Polícia pede imagens de testemunhas

De acordo com relatos da mídia local, a prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, deixou uma reunião na prefeitura quando a notícia do ataque se espalhou.

A polícia pediu que qualquer pessoa com imagens do incidente as enviasse como evidência. Também pediram que as pessoas evitassem a área e os deixassem realizar a investigação.

O veículo de mídia local Het Parool citou uma testemunha, Marco Schoenmaeckers, dizendo que viu uma das vítimas.

"Eu vi uma faca de pelo menos 10 centímetros saindo das costas da menina, entre os ombros", disse Schoenmaeckers, segundo o jornal Het Parool.

(com AFP)