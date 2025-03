Grupo Boticário registra vendas totais de R$35,7 bi em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Boticário informou nesta quinta-feira que as vendas totais (GMV) da companhia somaram R$35,7 bilhões no ano passado, crescimento de 19% em relação ao ano anterior, desempenho que a empresa atribuiu à evolução da estratégia de ecossistema multimarca e multicanal e foco no cliente.

"Realizamos movimentos estratégicos com a entrada em novos canais e evolução daqueles que somos referência, com a consolidação das nossas marcas e evoluções importantes no redesenho organizacional", disse o presidente-executivo do grupo, Fernando Modé, em comunicado.

"Esses marcos pavimentaram o caminho até aqui e impulsionam o futuro da companhia", acrescentou.

Em 2024, a base de clientes ativos e identificados da companhia chegou a 25,7 milhões, alta de 7% em relação a 2023. A empresa é dona de marcas como OBoticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beleza Na Web e Vult.

Lojas e venda direta seguiram crescendo no ano passado, com mais de 4 mil pontos de Clique e Retire e mais de mil Espaços do Revendedor. A plataforma de e-commerce Beleza Na Web ampliou a operação com a chegada ao canal físico, somado à abertura de seis lojas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

De acordo com o grupo, a operação B2B, que reúne distribuição em farmácias, perfumarias, lojas de departamento e redes alimentares, chegou a 130 mil pontos de vendas em 2024.

Os números do Grupo Boticário foram divulgados alguns dias após a rival Natura&Co anunciar planos de reestruturação organizacional, na sequência da divulgação de resultados que frustraram as expectativas de investidores, provocando o tombo de 30% das ações em apenas um dia.

No ano passado, a Natura&Co apurou uma receita bruta de R$32 bilhões, alta de 20,9% em relação a 2023. Analistas, contudo, mostraram preocupações com o ritmo do processo de "turnaround" da companhia e seus reflexos nos resultados da fabricante de cosméticos, principalmente os custos dessa transformação.

(Por Paula Arend Laier)