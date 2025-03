Governo dos EUA vai investigar universidades da Califórnia por políticas de diversidade

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai investigar as políticas de admissão de algumas das principais universidades do estado da Califórnia, no momento em que o presidente Donald Trump arremete contra as iniciativas de diversidade na educação.

Após assumir o cargo, em janeiro, Trump lançou uma ofensiva contra as políticas de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) que sacode os setores público e privado. O governo do republicano também mantém uma disputa com as universidades do país, algumas das quais estão entre as mais renomadas do mundo.

A investigação vai examinar o processo nos campi da Universidade da Califórnia em Berkeley, Irvine e Los Angeles, e na Universidade de Stanford.

"O presidente Trump e eu estamos dedicados a acabar com a discriminação ilegal e a restaurar a oportunidade baseada no mérito", disse a procuradora-geral do país, Pamela Bondi, que tem como base uma decisão de 2023 da Suprema Corte contra a ação afirmativa no ensino superior, uma prática que buscava favorecer minorias e aqueles que tradicionalmente são alvo de discriminação.

"Todo estudante nos Estados Unidos merece ser julgado com base apenas em seu trabalho duro, seu intelecto e seu caráter, e não na cor da sua pele", disse Pamela.

"Após a decisão de 2023 que eliminou a ação afirmativa baseada na raça, tomamos imediatamente medidas para garantir a conformidade dos nossos processos de admissão", ressaltou a Universidade da Califórnia. "Continuamos comprometidos a cumprir nossas obrigações legais."

Em dois meses de governo Trump, várias universidades fecharam seus departamentos dedicados a temas de diversidade, reformularam sua comunicação (para eliminar menções DEI) e demitiram funcionários vinculados a esse tipo de iniciativa.

