Furto de cabos derruba site da Conselho Federal da OAB

O site do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o CNA (Cadastro Nacional de Advogados) estão fora do ar após um furto de cabos elétricos que atingiu o data center da entidade.

O que aconteceu

De acordo com informações divulgadas no Instagram oficial da OAB Nacional, criminosos roubaram cabos de energia que alimentavam a infraestrutura tecnológica do conselho. A entidade afirmou que todas as equipes estão trabalhando para restabelecer os serviços.

Estamos trabalhando com toda urgência para religar nosso Data Center e normalizar a situação OAB em sua rede social.

A assessoria da entidade confirmou ao UOL que o incidente não causou nenhum prejuízo aos dados cadastrais dos advogados. O problema afetou temporariamente o acesso ao site institucional e ao sistema de consulta do cadastro nacional.