Fundador da Sterna Café começou a empreender com franquias: 'Errei muito'

Fundador da rede de cafeterias Sterna Café, Deiverson Migliatti começou no empreendedorismo trazendo para o Brasil franquias de negócios de sucesso no exterior. No Divã de CNPJ, ele diz que essa experiência o ensinou a empreender.



Eu não sabia o que era um CNPJ, um boleto do simples nacional, a franquia ia me dar um suporte. Deiverson Migliatti



O empreendedor acertou a fórmula em dois modelos, o Subway e a KFC. "Eu comecei a ficar muito corajoso", contou. "Eu falei 'acho que é o mesmo modelo para tudo', e foi quando eu comecei a me prejudicar, abrindo algumas franquias que não davam certo".



Deiverson chegou a ter 30 lojas de franquias diferentes, mas eram negócios com produtos que ele não tinha afinidade. Grelhados, frutos do mar, bijuteria. "Eu cometi muitos erros", desabafou o empresário.



Parte do problema nesse processo de diversificar os negócios estava na falta de conhecimento sobre aquelas franquias e pouca pesquisa sobre o negócio. "Eu entendi que o problema também estava comigo", continuou.



Dono de uma franquia de cafeterias com 64 operações espalhadas pelo Brasil, Migliatti precisou de uma demissão para dar o pontapé que o levaria ao empreendedorismo: "Eles tomaram a decisão por mim".



Insatisfeito com a estagnação de carreira trabalhando em uma grande varejista, ele tirou um sonho de criança da gaveta. "Eu vendi meu carro e consegui dar a volta ao mundo, de uma maneira mais simples".



No Brasil e cheio de novas referências de negócio, ele investiu nas suas primeiras ideias de empreendimento: franquias de sucesso que não existiam no país e que ele conheceu durante a volta ao mundo.

Loja própria é prova de conceito para franquia, diz fundador da Sterna Café



Migliatti acredita que a expansão de lojas próprias é um recurso estratégico para fortalecer o crescimento de unidades pelo modelo de franquia - quando outro empreendedor abre uma filial da marca seguindo os padrões da loja original.



No Divã de CNPJ, ele explica que abrir novas lojas mostra ao franqueado que eles dividem as mesmas angústias e bons resultados.



É uma prova de conceito. Primeiro porque eu acredito no negócio. Eu abrir como própria também é importante para o meu franqueado. Ele vê que estamos no mesmo barco. Deiverson Migliatti



Das 64 operações que a Sterna Café tem pelo Brasil, 5 são próprias. Para 2025, o plano é abrir mais nove unidades próprias para além das lojas que podem surgir no modelo de franquia. Em 2023, a empresa recebeu um investimento que deu origem a um fundo exclusivo para criar novas unidades.



Com o plano de ter 300 lojas pelo país - 100 delas próprias -, Deiverson considera os investimentos em lojas próprias uma maneira para não depender dos recursos de outra pessoa para crescer.



Eu consigo abrir com uma velocidade maior. Às vezes a gente vê algumas redes que não abrem lojas próprias porque dependem do franqueado, e o franqueado é dinheiro de terceiros. Deiverson Migliatti

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis toda quinta no Canal UOL na TV, no Youtube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Deiverson Migliatti.