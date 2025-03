FSB diz que espiões ucranianos estão se passando por funcionários da Rand para recrutar russos

MOSCOU (Reuters) - O serviço de segurança FSB da Rússia acusou nesta quinta-feira as agências de espionagem ucranianas de tentar recrutar cidadãos russos e obter informações militares fazendo-se passar por funcionários do think tank sem fins lucrativos norte-americano Rand Corp.

"O FSB recebeu informações sobre representantes dos serviços especiais ucranianos usando o disfarce da influente corporação norte-americana Rand para atividades de recrutamento no território da Federação Russa e para obter informações limitadas sobre a operação militar especial da Federação Russa na Ucrânia", disse a agência de notícias estatal RIA.

A Rand já foi proibida na Rússia como uma "organização indesejável".

Um porta-voz da Rand disse que a organização negou qualquer envolvimento nas supostas atividades de recrutamento.

"Não podemos falar sobre o que as autoridades ucranianas podem ter dito ou feito, mas os pesquisadores e analistas da Rand não se envolvem nos tipos de esforços alegados pelo FSB", disse o porta-voz.

"A Rand é uma organização de pesquisa apartidária que tem fornecido pesquisas e análises objetivas e baseadas em evidências para informar a formulação de políticas dos EUA por quase oito décadas."

(Reportagem da Reuters)