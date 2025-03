FMI avalia planos tarifários de Trump, mas não vê recessão nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) continua avaliando o impacto dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo suas tarifas de 25% sobre automóveis, mas as previsões base não projetam uma recessão no país, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira.

Questionada sobre os planos tarifários de Trump em uma coletiva de imprensa regular do FMI, Kozack disse que, se mantidas, as tarifas impostas aos produtos de Canadá e México terão um "efeito adverso significativo" sobre suas perspectivas econômicas, mas se recusou a fornecer detalhes específicos.

O FMI continua avaliando os impactos dos vários anúncios de tarifas por Trump sobre outras regiões, disse ela.

Muitos deles serão incorporados às próximas previsões no relatório Perspectiva Econômica Global do FMI, programado para a semana de 21 de abril, e Kozack disse que o documento indicará claramente quais ações estão incluídas nas avaliações do Fundo sobre crescimento econômico e inflação.

(Por David Lawder e Rodrigo Campos)