Festival Sundance de Cinema se muda de Utah para o Colorado em 2027

Sundance, o influente festival de cinema dos Estados Unidos cofundado por Robert Redford, será realizado a partir de 2027 em um novo local no estado do Colorado, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (27).

Há quatro décadas, Sundance celebra todo inverno em Park City, em Utah, o melhor do cinema independente, com suas montanhas rochosas como pano de fundo, sob temperaturas geladas e a uma altitude de 2.150 metros.

Mas, com o crescimento do festival, muitos participantes reclamavam do quão caro era ir. Os residentes locais também viam com maus olhos a peregrinação anual dos pesos pesados de Hollywood e o trânsito nas ruas de sua pequena cidade tomado por uma tropa de luxuosos veículos.

Durante muitos anos se conversou sobre planos de mudança, com mais de cem localidades inicialmente interessadas em receber o festival. De uma lista final de três candidatos, Boulder, no Colorado, finalmente venceu seus rivais Salt Lake City (Utah) e Cincinnati (Ohio).

"Boulder é uma cidade artística, tecnológica, montanhosa e universitária. É o lugar onde o Festival pode construir e florescer", disse Amanda Kelso, diretora executiva do Instituto Sundance, em um comunicado.

Robert Redford acrescentou no texto que "a mudança é inevitável" e que estava "agradecido" à "comunidade de Boulder".

Boulder é uma cidade de 100 mil habitantes próxima a Denver, a capital do estado.

"Esta mudança garantirá que o Festival continue seu trabalho de assumir riscos ao apoiar narrativas inovadoras, abrigar a independência, e entreter e iluminar as audiências", afirmou Redford.

Sundance é uma plataforma chave para lançar as carreiras de muitos dos cineastas líderes da indústria. Cerca de 4 mil filmes foram apresentados em Park City.

Trata-se principalmente de filmes novos e independentes de diretores em ascensão, embora com o passar dos anos o festival também tenha atraído estrelas e estúdios de Hollywood.

Entre as produções lançadas em Sundance estão "Cães de Aluguel" (1992), a estreia de Quentin Tarantino; "Corra!" (2020), de Jordan Peele; "Whiplash" (2014), de Damien Chazelle; e "Boyhood" (2014) e "Antes do Amanhecer" (1995), de Richard Linklater.

A próxima edição do Festival Sundance de Cinema, que deve ser realizada de 22 de janeiro a 1° de fevereiro de 2026, será a última em sua cidade original.

