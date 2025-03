Faz exercício e come leve, mas não perde peso? Veja 4 hábitos que engordam

Você já se perguntou por que não consegue emagrecer? A dúvida surge inevitavelmente quando, apesar de todo o esforço, o número na balança não muda. Você treina com frequência, alimenta-se adequadamente e evita exageros, mas ainda assim os resultados simplesmente não aparecem.

A verdade é que, sem se dar conta, você pode estar cometendo erros simples que dificultam a perda de peso. Veja a seguir quatro equívocos comuns.

1. Querer incrementar a salada

Imagem: iStock

É fácil subestimar o impacto dos acompanhamentos e temperos, acreditando que a salada continua sendo uma opção leve independentemente do que é adicionado a ela.

Embora os vegetais sejam nutritivos, acompanhamentos como batata palha, molhos industrializados, bacon e queijos podem adicionar uma grande quantidade de calorias ao prato, tornando-o tão calórico quanto uma refeição menos saudável.

Fora que os molhos prontos costumam ser ricos em sódio, açúcares e conservantes. Uma alternativa mais equilibrada é optar por frutas, oleaginosas (como nozes e castanhas) e temperos naturais, como limão, azeite extravirgem e vinagre, que realçam o sabor sem comprometer a qualidade nutricional da refeição.

2. Achar que todo snack é válido

Imagem: iStock

Muitas pessoas associam certos alimentos à ideia de serem sempre saudáveis, sem analisar a composição deles. Barrinhas de cereal e iogurte grego, por exemplo, são vendidos como opções nutritivas, mas podem conter grandes quantidades de açúcar, adoçantes artificiais e gorduras.

Uma alternativa melhor são as barrinhas com frutas secas, nozes e castanhas. Embora calóricas, suas gorduras são saudáveis e fornecem energia de qualidade. No entanto, mesmo ao escolher essas opções, é importante consumir com moderação, já que frutas secas, como uva-passa e damasco, têm alta concentração de frutose e podem elevar o consumo de açúcar se ingeridas em excesso.

No caso do iogurte, a melhor escolha é o natural, sem conservantes, que pode ser consumido com frutas frescas para um lanche mais equilibrado.

3. Cortar açúcar, mas exagerar no mel

Imagem: iStock

Substituir o açúcar por mel ou agave torna a alimentação automaticamente mais saudável. Mas, apesar de esses adoçantes terem alguns nutrientes, eles ainda são fontes de calorias e açúcares (frutose, glicose, sacarose), que podem se acumular ao longo do dia sem que a pessoa perceba.

Mesmo com um índice glicêmico menor que o do açúcar comum, o mel e o agave ainda fornecem energia extra, que pode impactar a dieta se não for considerada. O ideal seria reduzir gradualmente a necessidade de adoçar os alimentos, acostumando-se ao sabor natural deles.

4. Manter o álcool, mesmo bebendo pouco

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Como o álcool não é um alimento sólido, é fácil subestimar as calorias ingeridas. Bebidas destiladas, como gim (260 kcal por 100 ml) e vodca (480 kcal por 200 ml), têm um teor alcoólico alto, o que significa mais calorias por volume.

Já a cerveja, com cerca de 40 kcal por 100 ml, parece mais leve, mas o problema está na quantidade consumida: uma latinha (350 ml) tem aproximadamente 140 kcal, e tomar várias em uma noite pode facilmente ultrapassar 1.000 calorias.

Portanto, se o objetivo for emagrecer, a melhor opção é reduzir ou evitar o álcool.

*Com informações de reportagem publicada em 12/12/2018