Facção religiosa liderada por Peixão comprou 'fuzil anti-drone' da China

O Terceiro Comando Puro (TCP), facção evangélica chefiada pelo traficante Peixão, importou "fuzil anti-drone" da China para o Rio de Janeiro, indica investigação da Polícia Federal.

O que aconteceu

Bloqueador de sinais de alta tecnologia impede rastreamento de veículos e celulares, o chamado "fuzil anti-drone". A remessa com a mercadoria proibida foi enviada em junho de 2024 da China para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, segundo a PF. O endereço de envio é o de Everton Vieira Francesquet, preso na semana passada sob a acusação de ser o armeiro da organização criminosa.

Armeiro do TCP também é acusado de adquirir lançadores de granada comprados no Paraguai. Material foi apreendido em uma operação da PF em julho do ano passado em uma agência dos Correios. Ele é investigado por planejar e efetivar a importação de outros armamentos para a facção criminosa no país vizinho.

Álvaro Malaquias, o Peixão, é apontado como chefe do TCP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Francesquet recebia orientações em conversas por WhatsApp com Peixão, líder do TCP. Contato de Álvaro Malaquias, o Peixão, foi salvo no celular do armeiro como "Irmão Isra", em referência ao Complexo de Israel, conjunto de favelas na zona norte do Rio sob o domínio do traficante.

Peixão cogitava abrir empresa de fachada no Paraguai com o armeiro, segundo diálogo com o armeiro em junho de 2024. Segundo documento do MPF (Ministério Público Federal) obtido pelo UOL, iniciativa visava obtenção de armas e de outros bloqueadores de sinal, já que atividade é permitida no país vizinho Em prints encaminhados a Peixão, o armeiro confirmou a compra de diversos fuzis no mesmo período (veja conversa abaixo).

Conversa sobre loja de fachada no Paraguai

Francesquet - O senhor não consegue um endereço no Paraguai, não?

Peixão - Consigo mesmo. A gente tem um pessoal nosso lá.

Francesquet - Então, já sei o caminho.

Peixão - Então, show de bola. Vou te mandar a lista aqui. Aí você vê. Aí, meu mano. É só tu ver essas peças aí [após enviar lista de armas e munições], se tu conseguir. O endereço lá [para empresa de fachada no Paraguai] é mole. Já vou mandar ver isso aqui agora.

Francesquet - Eu tava até falando com o Zero ontem. Eu falei: "Zero, sabe como é. Arruma um endereço no Paraguai". Porque isso aí vem dos Estados Unidos. O Paraguai não tem fiscalização aduaneira, e lá é liberado (...). Os caras atravessam a fronteira, da fronteira mandam pelos Correios. Quando já estiver no Brasil, tu consegue mandar essas peças aí, passa batidão.

Tipo assim, irmão. Dá para fazer o bagulho bonitão. Dá pra gente montar uma loja lá no Paraguai. Se quiser... Se não quiser, bota só o endereço (...) . E não precisa mandar direto do Paraguai para cá. Eu consigo a transportadora que traz já, já tem o contato do transportador que vai trazer até se for fuzil, não tem problema.

Peixão, trecho de áudio enviado para o WhatsApp de Francesquet

Então, se tiver uma transportadora, melhor ainda. Aí, as tuas peças [armas e equipamentos] estão com mais segurança ainda, entendeu? A gente precisa desse caminho das peças. Arrumou o caminho das peças, já é mano, entendeu? Vou esquematizar pro senhor, vou arrumar um contato bom.

Trecho de áudio de Francesquet, em resposta a Peixão

Versículos, drogas e fuzis

Nas áreas sob o domínio de Peixão, há trechos bíblicos, bandeiras do Estado de Israel e imagens de Cristo em grafites e pinturas gospel. Estrelas de Davi também estavam na decoração do "resort do crime" descoberto pela polícia, onde havia ainda uma instalação em neon com o símbolo.

Bandeiras com a estrela distribuídas em torres por comunidades dominadas por Peixão. Evangélico, o traficante gosta de usar símbolos e personagens bíblicos.

O grupo ficou conhecido pela intolerância a religiões de matriz africana e por usar o nome de Deus para controlar áreas no Rio. No "resort" de Peixão, construído em uma área de preservação ambiental com dinheiro ilícito, a Polícia Civil também encontrou várias bíblias.

Lago artificial para carpas é encontrado em casa de traficante no Rio Imagem: PCERJ/Divulgação

Inspirado na "gramática pentecostal", o traficante deu o nome de Complexo de Israel às favelas em que atua em referência à terra prometida para o "povo de Deus" na Bíblia. A facção ainda exige conversão e práticas religiosas específicas para adesão e permanência na organização.

Após serem presos, membros da cúpula da quadrilha chefiada pelo traficante se referiam a ele como "Irmão de Moisés". Peixão apelidou o seu grupo criminoso de "Tropa do Arão", em referência Arão à figura bíblica, irmão de Moisés. A operação ocorreu em maio de 2023, resultando na prisão de 10 pessoas em um bunker do TCP dentro de um projeto social de fachada a serviço do tráfico, segundo a polícia.

O mundo do crime se legitima pelo terror. Mas a religião faz com que ele [Peixão] adquira um outro tipo de poder diante dos seus comandados. Esses presos da cúpula da facção usavam termos bíblicos em conversas informais com os policiais, e demonstravam ter uma espécie de devoção pelo líder da quadrilha, a quem se referiam como 'Irmão de Moisés'.

Marcus Amim, delegado da Polícia Civil do Rio

Como Peixão ocupou área do CV

Traficante invadiu áreas que eram reduto histórico do Comando Vermelho. Segundo fontes na Polícia Civil ouvidas pelo UOL, Peixão expandiu a sua área de domínio entre o fim de 2017 e o começo de 2018. A Tropa do Arão surgiu na Parada de Lucas, depois tomando o controle de Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, na zona norte do Rio.

A área é apontada como histórico reduto da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que tenta retomar esse território. "O Peixão tem um poderio bélico bem expressivo porque precisa disso para manter o Complexo de Israel e impedir as tentativas de invasão do Comando Vermelho", disse o delegado Marcus Amim.

Drogas e armas vindas de fora do país. De acordo com investigações, Peixão tem sido um dos principais líderes do TCP na negociação para trazer drogas e armas de países como Paraguai, Colômbia e Venezuela devido à sua rede de contatos no exterior. "O Peixão é o principal articulador hoje do TCP e conta com uma rede de intermediários, que buscam armas e drogas no exterior", disse o delegado Marcus Amim.

Pelo menos 200 pessoas foram vítimas do TCP nos últimos dois anos no RJ. Em um dos golpes, os criminosos criam anúncios falsos de veículos na internet para sequestrar "clientes" interessados. O dinheiro que seria destinado à compra do carro é roubado e eles pedem Pix aos familiares para soltar os sequestrados.