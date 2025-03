Sustentável: 5àsec tem sacolas de planta e consumo três vezes menor de água

Nada de sacola plástica nem desperdício de água. A 5àsec adotou sacolas à base de plantas e tem equipamentos de alta tecnologia que utilizam uma menor quantidade de litros de água nos enxágues, o que dá um consumo três vezes menor de água. É o que diz Fábio Roth, presidente da 5àsec, sobre as medidas de sustentabilidade adotadas pela companhia. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A 5àsec usa sacolas produzidas com materiais compostáveis Imagem: Divulgação

De acordo com a empresa, as sacolas à base de planta, feitas com materiais compostáveis, proporcionam uma redução de mais de 450 toneladas de plástico descartado por ano. "Os nossos plásticos são plantas. Em 6 meses, eles se degradam no meio ambiente e viram adubo", diz Roth.

Mais sobre a entrevista

Economia de água. Na entrevista, ele diz que as máquinas profissionais da 5àsec consomem três vezes menos água que as máquinas domésticas. De acordo com a empresa, em uma máquina de 10 quilos, é possível lavar cerca de 30 peças de roupas, economizando até 80 litros de água, quando comparado com máquinas de lavar domésticas.

Sem poluição nos rios. Outra medida é o uso de produtos biodegradáveis durante a limpeza dos itens, para não poluir os rios.

A 5àsec é uma marca francesa, fundada em 1968, em Marselha. A rede de lavanderias chegou ao Brasil em 1994, com a primeira unidade aberta em Fortaleza (CE). Faz parte do Grupo Froth, detentor também da marca LavPop (lavanderia autosserviço lançada em 2022). A 5àsec tem 580 unidades em operação, e a LavPop, 85.