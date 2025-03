Trump põe aliados no RH do governo após Musk ameaçar demitir funcionários

A Casa Branca instalou dois aliados de Trump na agência federal de RH, depois que assessores do bilionário Elon Musk surpreenderam importantes autoridades de Trump com um e-mail surpresa para todo o governo no mês passado pedindo que os trabalhadores resumissem cinco coisas que realizaram no trabalho na semana anterior.

Billy Long, indicado pelo presidente Donald Trump para dirigir o Internal Revenue Service, e Douglas Hoelscher, ex-assessor de Trump durante seu mandato presidencial de 2017-2021, estão agora atuando como consultores sêniores no Office of Personnel Management, confirmou a agência à Reuters.

Duas fontes, falando sob condição de anonimato, disseram que os dois começaram neste mês.

Eles foram trazidos para garantir uma melhor coordenação de políticas entre a Casa Branca e a agência, que está desempenhando um papel central na revisão da burocracia federal feita por Trump, afirmou uma terceira fonte.

Uma das fontes disse que a chegada dos dois homens se deveu em parte a um e-mail do OPM enviado em 22 de fevereiro intitulado "O que você fez na semana passada?", que exigia que todos os funcionários públicos civis prestassem contas do que haviam feito na semana anterior.

O email naquele sábado, que foi acompanhado de uma postagem no X por Musk avisando aos funcionários que eles corriam o risco de serem demitidos se não respondessem, causou consternação entre os funcionários públicos e tensões dentro do gabinete de Trump. Também frustrou autoridades da Casa Branca, que não haviam assinado o email, conforme relatado anteriormente pela Reuters.

OPM não respondeu a um pedido de comentário sobre o motivo por trás das nomeações de Long e Hoelscher, mas disse em um comunicado que "continua a trazer os melhores talentos para apoiar a missão do presidente Trump e a força de trabalho federal" e garantir uma "liderança forte" na agência.

Hoelscher, Long e Musk não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Um porta-voz da Casa Branca se recusou a comentar os detalhes da reportagem apresentada pela Reuters, mas disse que o governo Trump está comprometido com a execução da agenda do presidente.

"Queremos livrar o governo federal de desperdícios, fraudes e abusos", disse o porta-voz.

OPM no centro da reforma

Musk agiu rapidamente para assumir o OPM depois que Trump tomou posse em 20 de janeiro e nomeou o bilionário da tecnologia para liderar um esforço sem precedentes para reformular e reduzir o tamanho do governo. Musk, um dos principais doadores de Trump, destacou a agência, antes obscura, e a transformou na sala de máquinas de sua ampla iniciativa de corte de custos.

A agência, liderada pelo diretor interino Chuck Ezell no papel, é supervisionada informalmente por aliados de Musk, incluindo Anthony Armstrong, um ex-banqueiro do Morgan Stanley que o ajudou a adquirir o Twitter, de acordo com duas das fontes. Amanda Scales, que supervisionou o trabalho de recursos humanos na startup de inteligência artificial de Musk, a xAI, atua como chefe de equipe.

Ezell disse em um comunicado que estava orgulhoso de liderar o OPM e leva essa responsabilidade a sério, tendo sido nomeado por Trump.

"Sob minha liderança, tomamos medidas decisivas para remover barreiras burocráticas, fortalecer a colaboração entre agências e garantir que os funcionários federais sejam apoiados e capacitados para servir o povo norte-americano", afirmou ele.

Scales e Armstrong não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.