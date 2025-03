EUA vendem 100,3 mil t de trigo da safra 2024/25, revela USDA

São Paulo, 27 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 100,3 mil toneladas de trigo da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 20 de março, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 65% em relação à média das quatro semanas prévias.Os principais compradores foram Japão (72 mil t), Nigéria (53,4 mil t), Filipinas (29,8 mil t), México (13,9 mil t) e Haiti (10 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (125,5 mil t), Panamá (8,7 mil t) e Belize (2,3 mil t).Para a safra 2025/2026, as vendas foram de 11,2 mil toneladas. Os principais compradores foram Trinidad e Tobago (4,2 mil t), Panamá (3,5 mil t) e Peru (3,5 mil t).As vendas totais, de 111,5 mil t, ficaram mais perto do piso das projeções de analistas do mercado, que estimavam volume vendi de 100 mil toneladas até 600 mil toneladas.As exportações da semana alcançaram 428,7 mil toneladas, queda de 9% ante a semana anterior, mas ganho de 18% diante da média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram México (71,6 mil t), Filipinas (57,8 mil t), Coreia do Sul (55,4 mil t), Nigéria (53,4 mil t) e Japão (44,7 mil t).