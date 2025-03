EUA disseram à UE para esperar por mais tarifas antes de qualquer negociação, afirmam enviados

BRUXELAS (Reuters) - Os Estados Unidos disseram à União Europeia que não deve esperar nenhuma negociação antes que o país imponha mais tarifas sobre o bloco na próxima semana, afirmaram diplomatas da UE nesta quinta-feira.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, já impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio, planeja uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis e pretende anunciar tarifas recíprocas na próxima quarta-feira, destinadas aos países que ele diz serem responsáveis pela maior parte do déficit comercial norte-americano.

O comissário europeu de comércio, Maros Sefcovic, reuniu-se com autoridades norte-americanas em Washington nesta semana e os enviados da UE disseram que os funcionários da Comissão Europeia os informaram sobre a visita na quarta-feira.

A Comissão tem tentado iniciar negociações para evitar tarifas adicionais, mas a mensagem de Washington foi de que nenhuma negociação acontecerá até que novas tarifas dos EUA sejam impostas, disseram os enviados.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que as tarifas recíprocas podem chegar a 25%, mas o nível ainda não é certo.

"É apenas uma suposição", disse uma das fontes.

Washington tem cinco setores que deseja impulsionar internamente: automóveis, produtos farmacêuticos, madeira, semicondutores e metais.

A Comissão Europeia propôs contramedidas sobre até US$28 bilhões de importações dos EUA como resposta às tarifas de metais de Trump. É provável que elas sejam impostas em meados de abril. Um diplomata disse que a Comissão apresentará suas contramedidas finais em 4 de abril.

A Comissão disse na quinta-feira que está preparando sua resposta às novas tarifas de importação de automóveis, mas não forneceu nenhum cronograma.

"Mas posso garantir que ela será oportuna, robusta, bem calibrada e que atingirá o impacto pretendido", disse um porta-voz.

(Por Philip Blenkinsop e Julia Payne)