Edital de apoio a circos distribuirá até R$ 400 mil em São Paulo

Circos de lona atuando no estado de São Paulo podem concorrer a recursos de apoio para aprimorar infraestrutura, identidade visual, gestão financeira, capacitação técnica e consultoria em produção cultural. O montante - de até R$ 400 mil - tem origem em um edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo e será viabilizado através de parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa).

Com o nome Pró-Circo, o edital foi aberto hoje (27), Dia Nacional do Circo, e vai até 18 de abril. O resultado será divulgado no dia 5 de maio, no site da Apaa, onde é possível ter acesso ao edital e detalhes sobre a inscrição.

Notícias relacionadas:

Cena circense

As instituições que forem concorrer têm de ter circulado por ao menos três cidades no estado. Além do recurso financeiro, elas receberão o Selo Circo CultSP, reconhecendo sua excelência e profissionalização.

"O Pró-Circo é uma oportunidade única de fortalecer a cena circense no estado, valorizando o caráter itinerante dos circos de lona e promovendo a democratização do acesso à arte, especialmente para as comunidades que mais precisam", disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



O processo seletivo terá duas fases: análise documental e visita técnica aos circos finalistas. O circo selecionado deverá se comprometer a participar das atividades programadas, realizar apresentações gratuitas para escolas públicas e manter as exigências de identidade visual e estrutura por três anos.