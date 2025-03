Dólar à vista fecha em alta de 0,44%, a R$5,7580 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Após oscilar em margens estreitas durante o dia, o dólar fechou a quinta-feira em alta e novamente acima dos R$5,75, com o real perdendo valor junto com outras divisas pares, como o peso mexicano e o peso chileno, em meio a preocupações dos investidores com os efeitos da política tarifária dos Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em alta de 0,44%, aos R$5,7580. No ano, porém, a divisa dos EUA acumula baixa de 6,81% ante o real.

Às 17h03 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,15%, aos R$5,7505.

Na véspera o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou tarifas de 25% para importações de veículos, ampliando a guerra comercial entre países.

(Por Fabrício de Castro)